Bir haftada iki benzer olay: Kıyıya vuran teknede 13 ceset bulundu

Karayipler’de Saint Kitts ve Nevis Sahil Güvenlik ekipleri, ülke kıyılarında sürüklenen kaptansız bir teknede 13 kişinin çürümeye başlamış cesedini buldu. Bu korkunç keşif, beş gün önce Trinidad ve Tobago yakınlarında bir sandalda beş kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından geldi.



Yetkililer, iki olay arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırıyor. Ancak şu ana kadar ölen kişilerin kimlikleri ve uyrukları hakkında net bir bilgiye ulaşılamadı.



CESETLER İLERİ DERECEDE ÇÜRÜMÜŞ



Saint Kitts ve Nevis Emniyet Müdür Yardımcısı Cromwell Henry, çarşamba günü bulunan cesetlerin tanınamayacak derecede çürüdüğünü ve bu nedenle yaş veya cinsiyet tespitinin mümkün olmadığını açıkladı. Teknenin kıyıya çekildiği ve olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.



BENZER BİR OLAY DAHA YAŞANMIŞTI



Geçtiğimiz cumartesi günü de benzer bir olay yaşanmış ve Trinidad ve Tobago açıklarında bir sandalda beş ceset bulunmuştu. Yetkililer, bu teknenin kötü durumda olduğunu ve kıyıya çekilmeye çalışılırken battığını belirtmişti.



Trinidad Sahil Güvenliği, son bulunan teknenin, 2021 yılında aynı bölgede keşfedilen ve içinde 15 kişinin cansız bedeninin bulunduğu bir tekneyle benzerlik gösterdiğini vurguladı. O dönemde yapılan tahminlere göre, bu tekne Afrika kıyılarından yola çıkan göçmenleri taşıyor olabilirdi.



Saint Kitts ve Nevis yetkilileri, bölgedeki tekne kazalarının nedenlerini araştırmaya devam ederken, yaşanan trajedilerin göçmen krizine işaret edebileceği değerlendiriliyor.

