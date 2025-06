Bir haftadır haber alınamıyor: Hamaney nerede?

İran'da kilit kararlarda son sözü söyleyen din lider Ali Hamaney, yaklaşık bir haftadır kamuoyu önünde görünmüyor ya da kendisinden haber alınamıyor.

Önceki gün İran devlet televizyonunun sunucusu, İran'da siyasi elitlerden sokaktaki insana kadar pek çok kişinin merak ettiği soruyu sordu. Hamaney'in ofisinden bir yetkiliye “İnsanlar yüce lider için çok endişeli. Bize onun nasıl olduğunu söyleyebilir misiniz?” dedi.

İzleyicilerin de aynı şeyi soran mesajlar gönderdiğini belirtti. Ancak Hamaney'in arşiv ofisinin başındaki Mehdi Fazaeli adlı yetkili net bir yanıt vermedi.

"HEPİMİZ DUA ETMELİYİZ"

Fazaeli, şunları söyledi: “Hepimiz dua etmeliyiz. Yüce lideri korumakla yükümlü olan insanlar işlerini iyi yapıyorlar. İnşallah halkımız liderlerinin yanında zaferi kutlayabilir, Allah'ın izniyle.”

Hamaney,'in İsrail'in suikast tehditleri karşısında bir sığınakta saklanırken üç din adamını potansiyel halef olarak atadığı da öne sürülüyor.

"ÖLÜRSE, TARİHİ BİR CENAZE OLUR"

İsrail ile savaş şiddetli şekilde devam ederken, yetkililerin bir sığınakta barındığını ve kendisine yönelik suikast girişimlerini önlemek için elektronik iletişimden kaçındığını söylediği Hamaney, kamuoyuna hiçbir açıklama yapmadı ya da mesaj yayınlamadı.

The New York Times'ın (NYT) haberine göre Khaneman gazetesinin genel yayın yönetmeni Mohsen Khalifeh, Hamaney'in günler süren yokluğunun onu seven herkesi çok endişelendirdiğini söyledi. İki hafta önce düşünülemeyecek bir olasılığı kabul eden Khalifeh, Hamaney'in ölmesi halinde cenaze töreninin en görkemli ve tarihi olacağını dile getirdi.

KAÇAMAK CEVAPLAR VERDİLER

Üst düzey askeri komutanlar ve hükümet yetkilileri son günlerde Hamaney ile görüşüp görüşmedikleri konusunda kaçamak cevaplar verdi.

Devrim Muhafızları Komutanı ve Hamaney'in üst düzey askeri danışmanı General Yahya Safavi'nin oğlu, siyasi analist Hamzeh Safavi, İran güvenlik yetkililerinin İsrail'in ateşkes sırasında bile Hamaney'e suikast düzenleyebileceğine inandığını söyledi. Bu nedenle dış dünyayla sınırlı temas da dahil olmak üzere aşırı güvenlik protokolleri uyguladıklarını belirten Safavi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan gibi diğer liderleri güçlendirerek ülkeyi bu krizden çıkarmak için pragmatik bir görüşün hakim olduğunu ifade etti.

Safavi yine de Hamaney'in kilit kararlara uzaktan müdahil olduğuna inandığını belirtti.