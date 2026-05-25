Bir ileri bir geri: ABD ve İran arasında anlaşma düğümü çözülecek mi?

ABD ve İran arasındaki olası anlaşmada belirsizlik devam ediyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü anlaşmaya dair konuştu. ABD ile bir anlaşma taslağı üzerinde anlaştıklarını ancak ABD ile İran arasında yakın zamanda bir anlaşmaya varılacağını kimsenin söyleyemeyeceğini ifade etti.

İranlı sözcü, potansiyel anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın yönetimiyle ilgili belirli ayrıntılar içermediğini, boğazın yönetiminin kıyı ülkelerine ait olduğunu vurguladı. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerden geçiş ücreti alınmayacağı, sağlanacak hizmetlerin bir bedel gerektirmesinin normal olduğu ancak bunun geçiş ücreti olarak sunulmaması gerektiği ifade edildi.

İran'ın şimdilik Pakistan'a bir heyet gönderme planımız olmadığını ifade eden İranlı Sözcü, birçok konuda sonuca varıldığını ancak bunun anlaşma imzalamaya yakın oldunduğu anlamına gelmediğini söyledi.

PAKİSTAN'DAN OLUMLU MESAJLAR

Arabulucu ülke Pakistan'ın Başbakanı Şehbaz Şerif, ABD ve İran arasındaki savaşı sona erdirme konusunda "işlerin doğru yönde ilerlediğini" söyledi.

Şerif, İslamabad'ın iki savaşan taraf arasında müzakere yoluyla bir çözüm getirmek için yürüttüğü arabuluculuk çalışmalarının ilerleme kaydettiğini ve "işlerin doğru yönde ilerlediğini" söyledi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI: YA ANLAŞIRIZ YA BAŞKA YOLLA ANLAŞIRIZ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, ABD'nin ya İran ile iyi bir anlaşma yapacağını ya da İran'la "başka bir yolla" anlaşacaklarını söyledi. Rubio, Hindistan ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin alternatifleri araştırmadan önce diplomasiye her türlü şansı vereceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı, "Boğazı açma ve nükleer mesele konusunda çok gerçek, önemli ve sınırlı zamanlıı bir müzakereye girmek için masada oldukça sağlam şeyler var, umarım bunu başarabiliriz" dedi.

Rubio'nun açıklamalarına pararlen olarak İran'ın Tasnim haber ajansı halen anlaşmanın iptal edilme olasılığının mevcut olduğunu söyledi. Tasnim, ABD'nin, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusu da dahil olmak üzere, anlaşmanın bazı maddelerinin engellediğini savundu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da diplomatik temsilcilerine İran'la aceleci bir anlaşma yapmamaları talimatını verdiğini, çünkü "zamanın ABD'nin tarafında" olduğunu söyledi. Trump, Truth Social'da yazdığı mesajda, "Anlaşmaya varılıp, onaylanıp ve imzalanana kadar abluka tam olarak yürürlükte kalacaktır. Her iki taraf da zaman ayırmalı ve doğru olanı yapmalıdır." dedi.