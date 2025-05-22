Bir ilk: Filistin temsilcisi AB'ye mektup sunarak göreve başladı

Avrupa Birliği (AB), Belçika ve Lüksemburg nezdinde Filistin Büyükelçisi Amal Jadou, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e "misyon mektubu" sunarak bu usulle göreve başlayan ilk Filistin temsilcisi oldu.

COSTA'NIN GİRİŞİMİYLE BİR İLK YAŞANDI



AB Konseyi'nden AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, Costa'nın siyasi kararı ve girişimlerinin bir sonucu olarak ilk defa bir Filistin temsilcisi görevine bu usulle başladı.



Filistinli temsilciler, daha önce mektuplarını sadece AB Dış İlişkiler Ofisi'nin idari düzeydeki protokol başkanlığına sunuyordu.



Bu kez Avustralya, Kolombiya, Küba, Mısır, Etiyopya, Guyana, Lesotho, Panama, Papua Yeni Gine ile Sao Tome ve Principe ülkelerinin diplomatlarıyla birlikte Filistin temsilcisi için de bir tören düzenlendi.



Böylece bir Filistin Büyükelçisi ilk kez güven mektubu prosedürüne benzer bir usulle AB'deki görevine başlamış oldu. Jadou, mektubunu "AB Nezdinde Genel Temsilci" ünvanıyla sundu.

JADOU, 2024'TE BELÇİKA KRALI'NA MİSYON MEKTUBU SUNMUŞTU



Bu tören ayrıca diplomatların AB Konseyi ve AB Komisyonu başkanlarına mektuplarını aynı anda sunması açısından da bir ilki temsil etti.



Jadou, 26 Kasım 2024'te de Belçika Kralı Philippe'ye misyon mektubu sunarak görevine başlayan ilk Filistin temsilcisi olmuştu.

