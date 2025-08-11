Bir imzayla 60 bin köpek şehir dışına atılacak

Hindistan, milyonlarca sokak köpeğine ev sahipliği yapıyor ve özellikle çocuklar ve yaşlılar üzerinde ölümcül saldırılar, şehrin medyasında düzenli olarak haber oluyor.



Hindistan'ın 2012 verilerine göre, Delhi sokaklarında en az 60 bin sokak köpeği yaşıyor. Bu, mevcut en son veri ve şu an bu rakamın yüz bini geçtiği tahmin ediliyor.



Bazıları, bu sayının şu anda çok daha yüksek olduğunu ve şehirdeki parkları ve yerleşim bölgelerini ele geçiren büyük köpek sürülerinin olduğunu öne sürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, ülke küresel kuduz ölümlerinin üçte birinden fazlasını oluşturuyor ve bu kriz, kısırlaştırma programlarının eksikliği ve köpeklerin itlafına yönelik yasal kısıtlamalar nedeniyle daha da kötüleşiyor.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, şehir yetkililerinden sekiz hafta içinde köpek barınakları kurmalarını ve yakalanan köpeklerin günlük kayıtlarını tutmalarını istedi.

Kararında, “Önemli olan ve aksi takdirde tüm bu çabaların boşa gideceği nokta, tek bir sokak köpeğinin bile serbest bırakılmamasıdır” diyen mahkeme, bu kararın yaklaşık 30 milyon kişinin yaşadığı bir mega şehir olan Delhi ve çevresindeki banliyöler için geçerli olduğunu belirtti.

Mahkeme, köpeklerin uzaklaştırılmasını engelleyen hayvan hakları aktivistlerine karşı önlem alınacağı konusunda uyarıda bulundu.

Mahkeme ayrıca, köpek ısırıklarını bildirmek için 24 saat hizmet veren bir yardım hattı kurulmasını ve yetkililerin kuduz aşılarının yapıldığı yerleri kamuoyuna duyurmasını emretti.

Hindistan parlamentosuna sunulan verilere göre, 2024 yılında 3,7 milyondan fazla köpek ısırığı vakası ve 54 şüpheli kuduz ölüm vakası meydana geldi.

Diğer tahminlere göre bu sayı neredeyse iki kat daha yüksek ve sadece Delhi'de her gün yaklaşık 2.000 köpek ısırığı vakası meydana geliyor.

