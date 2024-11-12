Bir ipte iki cambaz: Trump ve Musk'ın arası bozulacak mı?

Dünyanın en güçlü iki adamı, son aylarda giderek güçlenen büyük bir ittifak kurdu.



Uzmanlar, dünyanın en zengin insanı Elon Musk ile ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump arasında bir anlaşmazlığın kaçınılmaz olduğunu söylüyor. İkilinin ilgiyi seven kişiliklerinin "bir arada var olmakta" zorlanacağı öngörülüyor.

"SPOT IŞIKLARINI PAYLAŞMAYACAK"



Amerikan yayın kuruluşu CNN'e göre Trump, 2024 seçim kampanyası boyunca Musk hakkında övgü dolu sözler sarf etmesine rağmen spot ışıklarını paylaşmaya istekli olmayacak.



Milyarder teknoloji devi Musk, Trump'ın seçim kampanyasının sonlarına doğru önemli bir rol oynamış, kilit eyaletlerden biri olan Pensilvanya'da kampanya yürütmüş, çok sayıda mitingde yer almış ve sosyal medya platformu X'te Trump yanlısı içerikler paylaşmıştı.

"ELON ÇOK HUYSUZ"



Seçilmiş başkana yakın kaynaklar, "Elon çok huysuz ve Trump da öyle. Trump'ın Elon'un üzerine çekeceği ilgiyi beğeneceğini sanmıyorum. İnanamayacağınız kadar ilgi meraklısı." ifadelerini kullandı.



Trump'ın ezici zaferinin ardından Musk'ın net servetinin yaklaşık 12 milyar dolar arttığı bildiriliyor.



Musk'ın Trump kampanyasındaki etkisi, seçilmiş başkanın yeni yönetiminde bir rol için sırada olabileceğine dair söylentilerin dolaşmasına yol açıyor.

