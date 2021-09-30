Bir malikanenin duvarlarında gizlenen Fransız Devrimi öncesine ait altınlar rekor fiyata satıldı

Fransa’da bir malikanenin duvarlarından çıkarılan ve 1789 Fransız Devrimi öncesine ait nadir bulunan 239 altın parçası rekor fiyata alıcı buldu.



Malikanede yaşayan aile dört tane altını hatıra olarak saklarken, toplam değerinin 250-300 bin euro olduğunu tahmin ettikleri geri kalan parçaları Angers’in batı kasabasında açık artırmaya çıkardı.

Zengin bir tüccara ya da toprak sahibine ait olduğu tahmin edilen paralar, metal bir kutuda saklı halde bulundu.



1646’ya tarihlenen ve üzerinde 14. Louis’nin tasviri olan nadir bulunan bir çift Louis d’Or 8 bin euroluk teklifle açılış yaptı.

Fiyatı 46 bin euro’ya kadar çıkan altınlar, 1640’a tarihlenen ve üzerinde Tapınak Şövalyeleri’nin damgası bulunan Louis d’Or ile aynı fiyata ulaştı.

AÇIK ARTIRMAYA İLGİ BÜYÜK



Açık artırmayı düzenleyen müzayedecilerden Florian D’Oysonville, ‘’Açık artırmanın yapıldığı odadan, internetten ve telefondan her yerden teklifler havada uçuşuyordu’’ dedi.



Altını bulan 3 taş ustası ile altının sahipleri arasında satıştan elde edilen gelirin paylaşılacağı belirtildi.

AŞI DEĞİL VİRÜS KALBE ZARARLI