Bir milyar dolarlık sır: Trump ailesinin kripto imparatorluğu

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğulları Eric ve Donald Trump Jr., babalarının ikinci başkanlık döneminde aile servetini kripto para dünyasına taşıyan yeni bir girişime imza attı: World Liberty Financial (WLFI).

2024’ün sonlarında duyurulan bu proje, kısa sürede Trump ailesinin en kârlı işlerinden biri haline geldi. Ancak beraberinde etik ve hukuki tartışmaları da getirdi.



DUBAİ'DEN BAŞLAYAN KRİPTO HAMLESİ

Mayıs 2025’te Eric Trump, Dubai’de düzenlenen bir kripto konferansının kulislerinde Çinli iş insanı Guren “Bobby” Zhou ve ekibiyle buluştu.

Görüşmede, Trump ailesinin yeni kripto girişimi World Liberty Financial’ın “yönetim tokenları” için en az 20 milyon dolarlık yatırım teklifinde bulundu.

Görüşmenin ardından Zhou’nun bağlantılı olduğu Aqua1 Foundation, haziran sonunda 100 milyon dolarlık WLFI tokenı satın aldığını duyurdu. Bu, projedeki en büyük bilinen yatırım olarak kayıtlara geçti.

GEÇMİŞİ SORU İŞARETLERİYLE DOLU

Ancak Zhou’nun geçmişi soru işaretleriyle dolu. İngiltere Ulusal Suç Dairesi’nin (NCA) kayıtlarına göre Zhou, kara para aklama şüphesiyle hala soruşturma altında.

Ayrıca Çin’de 2017–2023 arasında geri ödenmeyen yaklaşık 2,4 milyon dolarlık borç davaları bulunuyor.

TRUMP AİLESİNE AKARKEN BÜYÜYEN SERVET

Reuters’ın hesaplamalarına göre, 2025’in ilk yarısında Trump Organization’ın geliri 51 milyon dolardan 864 milyon dolara fırladı. Bunun yüzde 90’ı kripto girişimlerinden geldi.

WLFI token satışları: 463 milyon dolar



Trump meme coin ($TRUMP): 336 milyon dolar



Golf kulüpleri ve gayrimenkuller: 56 milyon dolar

Eric Trump ve kardeşi Don Jr., Avrupa, Ortadoğu ve Asya’da yatırım turlarına çıkarak bu kripto varlıkları tanıttı.

Projenin teknolojik temellerinin zayıf olduğu yönündeki eleştirilere rağmen, Trump adının yarattığı etki yatırımcıları cezbetti.

ETİK TARTIŞMALAR: "YASAL AMA ETİK DEĞİL"

World Liberty Financial’ın yatırımcı listesinde ABD ve Asya kökenli, geçmişte yasal sorunlar yaşamış iş insanları öne çıkıyor.



Etik uzmanları, bir ABD başkanının ailesinin bu ölçekte yabancı yatırımcılarla ticari ilişkiler yürütmesini “benzeri görülmemiş bir çıkar çatışması” olarak nitelendiriyor.

Eski Beyaz Saray etik danışmanı Richard Painter, durumu “yasal ama etik dışı” sözleriyle tanımladı.

TRUMP'IN KRİPTOYA DÖNÜŞÜ

Trump, 2021’de “bitcoin bir sahtekarlık gibi” diyordu. Ancak 2024 seçim kampanyası sırasında kriptoya yöneldi ve World Liberty’nin token satışlarını, “Bu, finansın geleceğini şekillendirme fırsatınız.” sözleriyle duyurdu.



Göreve döndükten sonra, yönetimi kripto sektörünü destekleyen adımlar attı. Adalet Bakanlığı kripto suç birimini kapattı, düzenleyiciler uyarı rehberlerini geri çekti ve bazı davalar askıya alındı.

KRİPTO DÜNYASINDA TRUMP ETKİSİ

Dünyanın dört bir yanında düzenlenen “Trump Business Vision 2025” etkinliklerinde, Trump kardeşler yatırımcılara seslendi.

Nisan ayında Bulgaristan’daki etkinlikte Don Jr., kara listeye alınan kripto firması Nexo’nun kurucu ortağıyla aynı sahneyi paylaştı. Nexo daha sonra bir Trump golf turnuvasının sponsoru oldu.

SERVETİN GÖLGESİNDEKİ SORU İŞARETİ

World Liberty Financial henüz vaat ettiği teknolojik platformu geliştirememiş olsa da, Trump ailesi bu girişimden yaklaşık 1 milyar dolarlık gelir elde etti.

Ancak şirketin yabancı bağlantıları, hukuki belirsizlikleri ve etik tartışmaları, Trump ailesinin “kripto imparatorluğu”nun geleceğini tartışmalı hale getiriyor.