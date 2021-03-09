Bir öğrencinin yalanı Fransa’yı nasıl kaosa sürükledi?

Bir Fransız kız öğrenci, geçen yıl nefret cinayetine kurban giden öğretmen Samuel Paty hakkında yalan söylediğini ve onun hakkında yalan iddialar yaydığını itiraf etti.



Ülkede 16 Ekim'de öğretmen Samuel Paty, Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösterdiği iddiasının ardından öldürülmüştü.

ÇEVRİMİÇİ LİNÇ KAMPANYASI



Adı açıklanmayan 13 yaşındaki kız öğrenci, babasına Paty'nin ifade özgürlüğü ve küfür üzerine bir ders sırasında karikatürü gösterirken Müslüman öğrencilerden sınıfı terk etmelerini istediğini söylediğini belirtmişti. Kızın babası, öğretmene karşı yasal şikayette bulunmuş ve olayla ilgili çevrimiçi bir nefret kampanyası başlatmıştı. Ardından öğretmen 18 yaşındaki Abdullakh Anzorov tarafından bıçakla öldürülmüştü. Anzorov ise olayın ardından polisler tarafından vurulmuştu.



"O GÜN OKULA GİTMEDİM"

Ancak, şimdi aynı öğrenci o gün okula gitmediğini ve derste olmadığını itiraf etti. Savcılar, cinayetten kısa bir süre sonra, Paty'ye yönelik çevrimiçi kışkırtma ile cinayeti arasında "doğrudan bir nedensel bağlantı" olduğunu açıkladı.



Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron daha sonra öğretmenin ailesine ülkenin en büyük onuru olan Légion d'honneur'u takdim etti.



Paty'nin öldürülmesi ise ülkeyi kaosa sürükledi ve Fransa’da ülkede aylarca süren protestolara neden oldu.



Çocuğun avukatı Mbeko Tabula AFP haber ajansına konuya ilişkin verdiği demeçte, "Sınıf arkadaşları ondan sözcü olmasını istediği için kendini bir sarmalın içinde hissetti ve yalan söyledi” ifadelerini kullandı.



Olayla ilgli başlatılan soruşturma kapsamında şu anda kız öğrenci iftira, babası ve bir imama cinayete suç ortaklığı yapmakla suçlanıyor.

FRANSA'DA POLİS ŞİDDETİ