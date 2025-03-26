Bir türün sonu gelebilir: Mercan kayıpları rekor seviyede

Okyanuslar giderek ısınıyor, Avustralya kıyılarındaki mercanlardaki kayıp rekor düzeye ulaştı. Birçok farklı canlı türünün yaşam alanı olan mercan resifleri, iklim değişikliği ve küresel ısınma sebebiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Sahada çalışan bilim insanları, "Bu yıl aşırı ısınan okyanuslar mercan resiflerini adeta haşladı. 'Böylesini görmedik' dersem abartmış olmam. Batı Avustralya kıyıları muazzam bir sıcak stresi altında. Resiflerdeki ağarma giderek artıyor." yorumunda bulundu.

﻿MERCANLAR YAVAŞ YAVAŞ ÖLÜYOR



Okyanus ve denizlerin ısınması sudaki asitlik oranını artırıyor. Bu durumda mercanlar yavaş yavaş öleye başlıyor. Ölen mercanların beyaz renk almasına "ağarma" deniyor.



Mercanlar bu duruma geldiğinde ölmesini engellemek için suyun soğuması gerekli. Bu durumda yavaş yavaş renklerini yeniden kazanabilirler. Aksi takdirde ölüp yosunla kaplanmaları kaçınılmaz.



AŞIRI AVLANMA VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ



Küresel ısınmanın yanı sıra aşırı avlanma ve çevre kirliliği de mercanları tehlikeye sokan etkenler arasında.



Mercan resiflerinin yok olmasının yüzlerce deniz canlısı türünün sonunu getirebileceğine dikkat çekiliyor.

