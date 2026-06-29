Bir ülke daha çocuklara sosyal medya yasağı için harekete geçti

Avustralya , 16 yaş altı çocuklara yönelik uygulanan sosyal medya yasağının yargısal denetimini güçlendirmek ve internet denetleme kurulunun teknoloji devlerine karşı açacağı davaları desteklemek amacıyla hazırlanan yeni yasa tasarısını bugün parlamentoya sundu.

Dünyada bir ilk niteliği taşıyan ve geçtiğimiz aralık ayında yürürlüğe giren kısıtlamaların üzerinden altı ay geçmesine rağmen elde edilen veriler, çocukların halen bu platformlara erişim sağlayabildiğini ortaya koyuyor.

Başbakan Anthony Albanese, Canberra'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sosyal medyada halen çok fazla çocuk bulunduğunu ve teknoloji şirketlerinin yasağa uymak için yeterli çabayı göstermediğini ifade etti.

Albanese, "Bugün sosyal medya şirketlerine süre tanımayı bırakıyoruz; attığımız adımları kararlılıkla sürdürüyor ve yapmaya hazır olduğumuz değişiklikleri iki katına çıkarıyoruz" dedi.

Öğleden sonra sunulacak yasa tasarısının, sosyal medya şirketlerinin 16 yaşından küçük çocukların platformlarda yer almasını engellemek için ellerindeki tüm imkanları kullanmalarını zorunlu kılacağını ekledi.

Ülkenin internet denetleme kurulu eSafety, yasal yükümlülüklere uymadıkları şüphesiyle beş büyük platform hakkında soruşturma yürütüyor.

Mercek altındaki bu platformlar arasında Meta bünyesindeki Facebook ve Instagram'ın yanı sıra Snapchat, TikTok ve Google'ın sahibi olduğu YouTube yer alıyor.

Muhalefetteki koalisyon blokuna yasa tasarısına destek verme çağrısında bulunan Başbakan Albanese, ilk yasal düzenlemenin parlamentodan partiler üstü bir mutabakatla geçtiğini hatırlattı.

Cumartesi günü kamuoyuna duyurulan yasal değişiklikler kapsamında, kurallara uymayan şirketlere verilecek azami ceza miktarı 49,5 milyon Avustralya dolarından 99 milyon Avustralya dolarına (yaklaşık 68,2 milyon ABD doları) yükseltiliyor.

İletişim Bakanı Anika Wells, yeni düzenlemenin eSafety Komisyonuna şirket yönetim kurulu toplantı tutanakları ve kurum içi e-postalar gibi hassas belgelere erişim yetkisi vereceğini açıkladı.

Wells, bu yetki sayesinde kurallara uymayan platformlara karşı açılacak davaların yasal dayanaklarının mümkün olan en güçlü şekilde kurulacağını belirtti.

Tasarının parlamentodaki sunumu sırasında teknoloji firmalarını yasayı kasten çiğnemek ve yasağın etrafından dolanmak için hileli yollara başvurmakla suçlayan İletişim Bakanı Wells, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Avustralya bu şirketlere net bir mesaj gönderiyor: Ne yaptığınızı görüyoruz ve burada oyun oynamıyoruz. Eğer Avustralya'da faaliyet göstermek istiyorsanız Avustralya yasalarına uymak zorundasınız. Uymadığınız takdirde sonuçlarına katlanırsınız."

Sydney sakinlerinden Bill Wright, hükümetin sosyal medya şirketlerini sorumlu tutma yönündeki adımlarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Wright, "Bu sorunun çözümünde dünyaya öncülük ediyor olabiliriz ancak yapacak daha çok işimiz olduğu açık. Kurallara uymayan şirketlere kesilmesi planlanan cezalar bile tek başına yeterli olmayabilir" şeklinde görüş belirtti.

Yeni yasa tasarısının yürürlüğe girebilmesi için parlamentonun onayından geçmesi gerekiyor.

DÜNYA GENELİNDE DİJİTAL ÖNLEMLER YAYGINLAŞIYOR

Avustralya'nın öncülük ettiği kısıtlamalara paralel olarak Türkiye dahil dünya genelinde de çocukların korunmasına yönelik sosyal medya düzenlemeleri yaygınlık kazanıyor.

Norveç, İspanya, İtalya ve İngiltere 16 yaş altına yönelik kısıtlama ve yasaklar üzerinde çalışırken, Yunanistan, Danimarka, Fransa ve Portekiz ise 13 ila 15 yaş sınırları ve ebeveyn onayına dayalı doğrulama mekanizmaları hazırlıyor.

Avrupa Parlamentosu da üye ülkelere sosyal medyada 16 yaş sınırı getirilmesi yönünde tavsiyede bulunuyor.