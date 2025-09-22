Bir ülke daha "haftada 4 gün mesaiyi" tartışıyor

Covid-19 sonrası uzaktan çalışmanın artmasıyla iş-özel hayat sınırlarının bulanıklaştığını ve çalışanlarda tükenmişlik yaşandığını hatırlatan uzmanlar, dört günlük modelin bu bağlamda gündeme geldiğini belirtiyor.



Belçika 2022’de bu sistemi yasal hale getiren ilk Avrupa ülkesi olmuştu. Ancak haftalık 40 saatin dört güne sıkıştırılması nedeniyle uygulama sınırlı kaldı. 2025 itibarıyla sadece çalışanların yüzde 0,8’i ve şirketlerin yüzde 3’ü bu modele geçti.



Litvanya’daki sendikalar da aynı endişeyi taşıyor. Sendika başkanı Dalia Jakutavičė, “Gerçek serbest zaman ancak haftalık toplam saatin 40’tan 32’ye düşürülmesiyle olur” dedi.

7/24 ERİŞİM GEREKTİREN SEKTÖRLERDE ZORLANMA

Bazı Litvanya şirketleri modeli denedi. Teknoloji firması OBDeleven’de ilk etapta stres ve memnuniyetsizlik artsa da zamanla çalışanların daha iyi planlama yaparak verimliliği artırdığı görüldü. Ancak müşteri hizmetleri ve lojistik gibi 7/24 erişim gerektiren sektörlerde modelin zorlandığı belirtildi.



Ekonomistler, yapay zeka ve teknoloji kullanımı yaygınlaşmadan çalışma saatlerini azaltmanın ülkenin rekabet gücünü zayıflatabileceği uyarısında bulunuyor.

"VERİMLİLİĞİ NASIL TELAFİ EDECEĞİMİZ BELİRSİZ"

Litvanya Sanayiciler Konfederasyonu’ndan Eglė Stonkutė, yaşlanan nüfus ve iş gücü açığına dikkat çekerek, “Çalışma saatlerinin düşmesi kaçınılmaz olabilir ama kayıp verimliliği nasıl telafi edeceğimiz belirsiz” dedi.

