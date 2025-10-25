Bir yıllık yas: Tayland’ın eski kraliçesi Sirikit hayatını kaybetti

Tayland’da mevcut Kral Vajiralongkorn’un annesi ve ülkenin en uzun süre hüküm süren kralı Bhumibol Adulyadej’in eşi eski Kraliçesi Sirikit, 93 yaşında hayatını kaybetti.



Kraliyet ailesine büyük bir saygı duyulan Tayland’da, kraliyet mensupları yarı ilahi figürler olarak görülüyor. Fotoğrafları ve altın çerçeveli portreleri ülke genelinde kamu alanlarını ve evleri süslüyor.

MODA İKONU VE ULUSUN ANNESİ



66 yıllık evliliği boyunca Kraliçe Sirikit, hem bir moda ikonu hem de “ulusun şefkatli annesi” olarak ün kazandı. Batı medyasında sık sık eski ABD First Lady’si Jackie Kennedy ile karşılaştırıldı.



Saray açıklamasına göre Sirikit, 2019’dan bu yana hastanede çeşitli rahatsızlıklarla mücadele ediyordu ve bu ay kan enfeksiyonu geçirmişti.

Durumunun kötüleşmesi üzerine Cuma günü Bangkok’taki Chulalongkorn Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

BİR YILLIK YAS İLAN EDİLDİ



Kral Vajiralongkorn, kraliyet ailesi üyelerine bir yıllık yas ilan edilmesi talimatı verdi. Cumartesi sabahı itibarıyla Tayland televizyon sunucularının siyah kıyafetlerle yayın yaptığı görüldü.



Monarşi uzmanı ve eski Taylandlı diplomat Pavin Chachavalpongpun, “Sirikit’in ölümü, Tayland Kraliyet Ailesi ve tüm ulus için derin bir anlam taşıyor. Halk nezdindeki büyük popülaritesi ve halkın hala derin bir saygıyla andığı merhum kral ile olan güçlü bağı, onu unutulmaz kılıyor” dedi.