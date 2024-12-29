Bir yolcu uçağı daha acil iniş sırasında pistten çıktı

Hollanda Kraliyet Havayolu KLM'den yapılan açıklamaya göre, Oslo Havalimanı'ndan Amsterdam'a gitmek üzere havalanan bir uçak uçuş sırasında yüksek bir ses duyulması üzerine Sandefjord Havalimanı'na yönlendirildi.



Acil iniş sırasında Boeing 737-800 tipi uçak, pistten çıkarak çimenlik alana kaydı. Uçakta bulunan 176 yolcu ve 6 mürettebatın herhangi bir zarar görmediği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.



Norveç basınında yer alan haberlere göre uçak, hidrolik sistemindeki arıza nedeniyle acil iniş yaptı.

