Bir Yunan gemisi daha vuruldu: İki mürettebat öldü, ikisi kayıp

Yunanistan tarafından işletilen Liberya bandıralı yük gemisi Eternity C, dün Kızıldeniz'de saldırıya uğrayan ikinci gemi oldu. Saldırının ardından iki mürettebatın hayatını kaybettiği, ikisinin kayıp olduğu bildirildi.

Bu, Kızıldeniz'de Yunan gemilerine yapılan ikinci saldırı oldu. Saldırıların Husiler tarafından gerçekleştiği belirtiliyor.

SKAI haber ajansının bildirdiğine göre gemi, Yemenli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'nın 50 deniz mili batısında seyrediyordu.

Pire merkezli Cosmoship yönetimi Reuters'e yaptığı açıklamada, Eternity C gemisinin, Hudeyde limanı açıklarında deniz dronları ve kayıklarla saldırıya uğradığını söyledi.

KAPTAN KÖŞKÜ VURULDU

Şirketten ilk yapılan açıklamada iki mürettebatın ciddi şekilde yaralandığı, ikisinin ise kayıp olduğu, gemide silahlı güvenlik güçlerinin bulunduğu belirtildi. Yaralı iki kişinin daha sonra hayatını kaybettiği duyuruldu.

Cosmoship'ten bir yetkili, geminin kaptan köşkünün vurulduğunu, telekomünikasyonun etkilendiği ve mürettebatla iletişimin zora girdiğini açıkladı. Gemi, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine yol alıyordu.

KÜÇÜK TEKNEDEN EL BOMBASI ATILDI

İngiliz ordusunun Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) merkezi, Yunanistan saatiyle akşam 7.30'dan kısa bir süre sonra Yemen'in Hudeyde şehrinin 51 mil batısında bir olay yaşandığına dair birkaç üçüncü taraf raporu aldığını bildirdi.

Açıklamada, "Gemiye küçük teknelerden çok sayıda roket güdümlü el bombası ile saldırı düzenlendi. Yetkililer olayı araştırıyor. Gemilerin dikkatli bir şekilde transit geçiş yapmaları ve herhangi bir şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edilir" denildi.