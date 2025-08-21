Bir zamanların deviydi: İran'ın en büyük gölü kuraklık kurbanı

Bir zamanlar dünyanın en büyük ikinci tuz gölü olan Urmiye Gölü, bugün büyük ölçüde kurumuş durumda. Gölün güneyinde artık yalnızca tuzla kaplı bataklıklar ve çorak düzlükler bulunuyor.

KURAKLIK, ENERJİ KRİZİ VE KAVURUCU SICAKLAR

Ülke, tarihi bir kuraklık, ağır enerji sıkıntıları ve 40 derecenin üzerine çıkan kavurucu sıcaklarla boğuşuyor. Tahran’da kamu kurumları ve okullar, elektrik tasarrufu için belirli günlerde kapatılıyor. Klima kullanamayan halk ise bunaltıcı sıcaklara karşı çaresiz.

Artan hoşnutsuzluk, protestoları beraberinde getiriyor. Çevresel çöküş ve altyapıdaki yetersizlikler toplumsal öfkenin kaynağına dönüşmüş durumda.

URMİYE'NİN ÇÖKÜŞÜ

Avrupa Uzay Ajansı’nın Sentinel-2 uydularından alınan 2020–2025 yılları arasındaki görüntüler, gölün her geçen yıl nasıl küçüldüğünü gözler önüne seriyor.

Bir zamanlar canlı bir ekosistemi ve turizmi besleyen göl, bugün yanlış yönetim, aşırı kullanım ve kuraklığın etkilerinin acı bir hatırlatıcısı olarak çorak bir manzaraya dönüşmüş durumda.

TAHRAN'DA GÜNLÜK HAYAT FELÇ

Başkentte elektrik kesintileri nedeniyle hastanelerde tedaviler aksıyor, doktorlar karanlık odalarda kanser hastalarını elle serinletmeye çalışıyor.

Kriz, bölgedeki savaş ortamında daha da ağırlaşıyor. Haziran ayında İsrail ve ABD, İran’ın nükleer tesislerini hedef alan hava saldırıları düzenledi.

NETANYAHU'DAN TEPKİ ÇEKEN VAAT

Bu atmosferde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkına seslenerek hükümete karşı ayaklanma çağrısı yaptı. Netanyahu, rejim devrilirse İsrailli teknisyenlerin İran’ın elektrik ve su altyapısını onaracağını vaat etti.



İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise bu çağrıyı “seraptan ibaret” diyerek reddetti.