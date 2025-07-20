Bir zamanların efsanesiydi: Meşhur video oyunu kan kaybediyor

19 Ağustos’ta Gamescom’da tanıtılması planlanan Call of Duty: Black Ops 7 öncesinde seriye olan ilgi ciddi oranda düşmüş durumda.

SteamCharts verilerine göre, 17 Temmuz itibarıyla oyunu aktif olarak oynayan kişi sayısı yalnızca 27 bin 900. Son 24 saatteki en yüksek oyuncu sayısı ise 66 bin 798. Bu rakamlar, serinin tüm zamanlar rekoru olan 488 bin 897 oyuncuya kıyasla yaklaşık yüzde 86’lık bir düşüş anlamına geliyor.

"25 MİLYAR SAAT" TARTIŞIMASI

2020’de bazı oyun yayınlarında oyuncuların Call of Duty serisinde toplam 25 milyar saat geçirdiği öne sürülmüştü. Bu veri, yakın zamanda sosyal medyada tekrar gündeme geldi. Ancak birçok oyuncu bu rakamların doğruluğunu sorguluyor. Kullanıcılar, şirketin internet bağlantısı olmayan konsollar üzerinden nasıl böyle bir istatistik elde ettiğini sorgularken, bazıları bu verilerin "uydurma" olabileceğini savundu.



BLACK OPS 6 BEKLENENİ VERMEDİ

Serinin son oyunu Black Ops 6, Xbox Game Pass'e eklenerek oyuncu ilgisini yeniden canlandırmayı hedefledi. Ancak analiz firması Ampere’e göre bu hamle, platformda sadece yüzde 2’lik bir abone artışı sağladı.



Oyunun Kasım 2024’teki çıkışı sonrası oyuncu sayısı 33,7 milyona kadar çıksa da, Mart 2025’te bu rakam tekrar 20,6 milyona geriledi. Bu da, oyuncu kitlesinin kalıcılığında ciddi sorunlar yaşandığını gösteriyor

