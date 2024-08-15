Biri 335 yıl,diğeri 38 dakika: Tarihin en uzun ve en kısa savaşları!

Anglo-Zanzibar Savaşı, 27 Temmuz 1896'da gerçekleşen ve tarihteki en kısa savaş olarak bilinen askeri çatışmadır.



Afrika'nın doğu kıyısında yer alan Zanzibar ve 19. yüzyılın sonlarında İngiltere'nin koloniyal etkisi altındaydı. Zanzibar'da, 1890'larda İngiltere'nin etkisi ve bölgedeki stratejik çıkarlar nedeniyle siyasi gerilimler vardı.

1896'da, Sultanı Hamad Bin Thuwaini'nin ölümünün ardından, Sultan Khalid bin Barghash tahta çıktı. İngiltere, ise bu değişimi onaylamıyordu.

Sultan Khalid bin Barghash'ın İngilizlerin onayladığı Sultan Hamoud'un yerine geçmesini reddetmesi, İngiltere'yi harekete geçirdi. İngiltere, Sultan Khalid'ı tahttan indirmek ve desteklediği Sultan Hamoud'u yerine getirmek için askeri bir operasyon başlattı.

İngiltere, Zanzibar'daki hükümet binalarını ve askeri hedeflere yoğun bir bombardıman başlattı. İngilizler'in topçu ateşi, kısa süre içinde Sultan Khalid'ın sarayını ve askeri mevzilerini yok etti.



Savaşın Süresi yaklaşık 38 dakika sürdü. Bu süre zarfında Sultan Khalid'ın kuvvetleri büyük oranda etkisiz hale geldi ve Sultan, İngilizlere teslim oldu.



İngiltere, Sultan Khalid'ı tahttan indirdi ve Sultan Hamoud'u yeni sultan olarak atadı. Sultan Khalid, savaşı kaybettikten sonra, Arap Yarımadası'na sürgüne gönderildi.



Anglo-Zanzibar Savaşı, tarihteki en kısa savaş olarak bilinir ve savaşın süresi, kullanılan askeri teknolojinin ve stratejilerin etkisini gözler önüne serer.



335 YIL SÜREN SAVAŞ



Scilly Adaları Savaşı, 1651 yılında başlamış ve 1986'ya kadar devam etmiş, tarihteki en uzun süren askeri çatışmadır. İngiltere'nin güneybatısındaki Scilly Adaları'nda geçen bu savaş, gerçek askeri çatışmalardan ziyade uzun süreli bir diplomatik anlaşmazlık olarak tanımlanabilir. İlginç bir şekilde, 335 yıl süren çatışma boyunca tek bir kurşun atılmamış ve hiçbir can kaybı yaşanmamıştır.



Savaşın kökenleri, İngiltere İç Savaşı'na dayanır. 1640'larda başlayan iç savaşta, kraliyet taraftarları ve parlamento taraftarları arasında büyük çatışmalar yaşandı. Kraliyet taraftarları, parlamento güçlerine karşı mağlup olduktan sonra İngiltere'nin güneyindeki Cornwall bölgesine kaçtılar. Cornwall'ın da ele geçirilmesinin ardından, kraliyet yanlısı lider John Granville ve adamları, Scilly Adaları'na sığınmak zorunda kaldılar.



Hollanda, bu savaşta parlamenterlerden yana bir tutum sergiledi. Granville ve adamlarının adada sığındıklarını öğrendikten sonra, savaş tazminatı talep etti. Bu talep, Scilly Adaları'nda reddedildi. Hollanda ret yanıtı karşısında, adaya savaş ilan etti. Ancak, kısa bir süre sonra parlamenter güçler, adanın da hakimiyetini ele geçirdi ve iki taraf arasındaki savaş hali, zamanla unutuldu.



1985 yılında, Scilly Adaları Konsülü'nde başkan ve tarihçi olan Roy Duncan, bu garip durumu fark etti. Yaptığı araştırmalar sonucunda, İngiltere ve Hollanda'nın teknik olarak hala savaş halinde olduğunu ortaya koydu. Bunun üzerine Hollanda'nın Londra'daki elçiliğine başvuruda bulunuldu. 17 Nisan 1986'da, Hollanda'nın büyükelçisi Jonkheer Rein Huydecoper, adaları ziyaret ederek iki taraf arasında barış anlaşmasını imzaladı. Böylece, 335 yıl süren bu savaş resmi olarak sona erdi.

