Biri cami imamı: Almanya'da Noel pazarına saldırı planı yapan beş kişi tutuklandı

Alman yetkililer, ülkede kurulan bir Noel pazarına arabayla dalmayı planladığı öne sürülen beş kişiyi tutukladı.

Geçen yıl Magdeburg'daki Noel pazarına düzenlenen saldırıdan sonra yetkililer bu yıl festival sezonu için yüksek alarm durumuna geçmişti. Polis ve savcılar, bir Mısırlı, üç Faslı ve bir Suriyelinin güney Bavyera bölgesine saldırı planı iddiasıyla yakalandığını bildirdi.

Yapılan resmi açıklamaya göre soruşturmacılar, planın "radikal İslamcı saikle" yapıldığından şüphelendiklerini söyledi.

"SALDIRI ÇAĞRISINI İMAM YAPTI" İDDİASI

Alman Bild gazetesi, tutuklananlardan 56 yaşında Mısırlı adamın, Dingolfing-Landau bölgesinde bir cami imamı olduğunu yazdı.

Yetkililere göre bu kişi, bir araç kullanarak Noel pazarına saldırı çağrısını yapan isimdi. Saldırıda mümkün olduğu kadar insanın ölmesi ve yaralanmasının hedeflendiği öne sürüldü. 22, 28 ve 30 yaşındaki üç Fas vatandaşının da 37 yaşındaki Suriyeli tarafından teşvik edildikten sonra saldırıyı gerçekleştirmeye karar verdikleri iddia edildi.

Bild gazetesine konuşan Bavaria eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, "Güvenlik servislerimizin arasındaki harika iş birliği, muhtemel İslamcı saikle düzenlenecek saldırıyı engelledi" dedi.

Saldırı planının hangi Noel pazarı için yapıldığı ayrıntısı açıklanmadı.

FESTİVALLERDEKİ GÜVENLİK TARTIŞMA KONUSU

Geçtiğimiz yıl Magdeburg kentinde düzenlenen Noel pazarı saldırısında altı kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırıyı, İslam dinini eleştiren ve aşırı sağcı görüşleri destekleyen Suudi bir doktorun gerçekleştirdiği açıklanmıştı. Talip Cevat Abdulmohsen isimli 51 yaşındaki psikiyatrist, saldırıyı üstlenmişti.

2016 yılında ise radikal İslamcı bir kişi, başkent Berlin'deki Noel pazarı kalabalığının üzerine kamyon sürmüş, 12 kişiyi öldürmüştü.

Bu saldırılar, Noel zamanı hemen hemen her Alman kentinde düzenlenen festivallerin güvenliği hakkında tartışmaların alevlenmesine yol açtı.

Bazı şehirlerde bu gelenek artan maliyetler ve güvenlik nedeniyle iptal edildi.