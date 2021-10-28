Birinci Dünya Savaşı askeri, ölümünden 106 yıl sonra toprağa verildi

1914 ila 1918 yılları arasında gerçekleşen Birinci Dünya savaşı sırasında hayatını kaybeden bir İngiliz askeri, 106 yıl sonra toprağa verildi.



2 Mayıs 1915’te hayatını kaybettiği açıklanan kıdemli asker Robert Cook’un yeğeninden alınan DNA örnekleri sonrasında cesedinin kimliğinin tespit edildiği belirtildi.



Cook’un, kimliği "Savaş Dedektifleri" olarak bilinen uzmanlar tarafından tespit edilirken, Belçika'da düzenlenen bir törende silahlı selam da dahil olmak üzere tam askeri onur nişanı aldığı aktarıldı.



Onur nişanı alan asker, savaşın Batı Cephesi'ndeki Ypres yakınlarındaki cephe hattına geldikten iki gün sonra, 2 Mayıs 1915'te 38 yaşında hayatını kaybetmişti.



Törenden sonra konuşan askerin yeğeni Arthur Cook, Savunma Bakanlığı'ndan bir DNA örneği talep eden bir ekip tarafından temasa geçilmesine şaşırdığını söyledi.



Cenaze ile ilgili soruya ise, "105 yıl sonra hala bir cenaze töreni için bu çabayı sarf ettiklerini düşünmek inanılmaz, gerçekten inanılmaz" dedi.