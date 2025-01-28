Bir kuvözde beş bebek: Gazzeli kadınların çoğu erken doğuma alınıyor

Bugün yayınlananİnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) raporunda, devam eden ateşkese rağmen Gazze'deki kadınların doğum yaptığı tehlikeli koşulların iyileşmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.



İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nu (UNRWA) hedef alan ve bu hafta yürürlüğe girecek olan yasasının, harap olmuş bölgeye insani yardım ulaştırılmasını ciddi şekilde sınırlandırması bekleniyor.



UNRWA, Gazze'deki kadınların savaş yaralılarına yer açmak için aşırı kalabalık hastanelerden, bazen doğum yaptıktan birkaç saat sonra aceleyle çıkarıldığını tespit etti.



Refah'taki el-Helal el-Emirati Kadın Doğum Hastanesi'nden bir doktor, “Hastanede o kadar az kuvöz ve o kadar çok erken doğan bebek var ki doktorlar bir kuvöze dört ya da beş bebek koymak zorunda kalıyor” dedi.



Doktor, “Bunların çoğu hayatta kalamıyor” diye ekledi.



DONDURUCU SOĞUKTA HAYATTA KALAMADILAR

Dondurucu soğuklarda barınak yetersizliği nedeniyle çok sayıda bebek hayatını kaybetti.



56 sayfalık raporda HRW, Gazze'deki işgalci güç olarak İsrail'in, hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemde onurlu bakım hakkı ve yeni doğan bakımı hakkı da dahil olmak üzere hamile kadınların ve kız çocuklarının haklarını ihlal ettiği sonucuna vardı.



Grup ayrıca İsrail Parlamentosu Knesset tarafından geçen yıl kabul edilen iki yasanın “anne ve yeni doğan sağlığına verilen zararı daha da arttırma” tehdidinde bulunduğunu vurguladı.



UNRWA'nın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te faaliyet göstermesini ve İsrail hükümetinin ajansla temasa geçmesini yasaklayan tasarılar, UNRWA'nın personeli için izin almasını ve Gazze'ye çok ihtiyaç duyulan yardımı ulaştırmasını fiilen imkansız hale getiriyor.



"DAHA FAZLA ACI ÇEKEBİLİRLER"

HRW'nin kriz, çatışma ve silah direktör yardımcısı Belkis Wille, El Cezire’ye yaptığı açıklamada, “Ateşkes Gazze'deki sağlık sisteminin eski haline dönmeye başlaması için bir fırsat yaratabilecek olsa da, UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklayan yasaların yürürlüğe girmesi nedeniyle, gerçek şu ki önümüzdeki haftalar hamile kadınların ve yeni doğanların şu anda olduğundan daha fazla acı çekmesine yol açabilir” ifadelerini kullandı.



Wille, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ateşkes hükümleri raporda belirtilen önemli ihtiyaçların hiçbirini karşılamıyor.”