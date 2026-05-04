Birleşik Arap Emirlikleri bir başka petrol örgütünden daha ayrıldı

Birleşik Arap Emirlikleri , Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararının ardından, bir başka petrol örgütünden de çekilme kararı aldı. Ülke, Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü OAPEC'den de çekildiğini açıklad. OAPEC, BAE'nin üyelikten ayrılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "OAPEC Genel Sekreterliği, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl el-Mezrui'nin örgütün Bakanlar Konseyi dönem başkanı Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Receb Abdussadık'a gönderdiği ve BAE'nin örgüt üyeliğinden çekilme kararını içeren yazı hakkında bilgilendirildi. Söz konusu karar 1 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi." ifadesi kullanıldı.

Genel Sekreterlik ayrıca, BAE'nin üyeliği süresince üstlendiği rolü ve petrol ile enerji sektöründe Arap ülkeleri arasındaki ortak çalışmalara sağladığı katkıları takdir etti.

BAE, 1 Mayıs itibarıyla OPEC ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.