Birleşik Arap Emirlikleri merkezli şirket, Türkiye'de yapay zeka uyumlu veri merkezi kuracak

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Khazna Data Centers, Türkiye'de hayata geçireceği yeni planını duyurdu.

Şirket, Ankara'da yapay zeka uyumlu bir veri merkezi kurmayı planlıyor.

Şirket tarafından yayımlanan bültende veri merkezinin kapasitesinin azami 100 mega-watt (MW) olacağı belirtildi. Bültende yatırımın büyüklüğü belirtilmedi.



Khazna tarafından yapılan basın açıklamasında, Ankara'daki yeni veri merkezinin yapay zekadan buluta ve diğer kritik uygulamalara kadar çeşitli iş yüklerine ev sahipliği yapabilecek esneklikte tasarlandığı belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Ankara'daki yeni veri merkezi, yapay zekadan buluta ve diğer kritik uygulamalara kadar çeşitli iş yüklerine ev sahipliği yapabilecek esneklikte tasarlandı.

TASARIMDA NELER OLACAK?

İlk aşama bulut odaklı bir tasarım oluşturacak olsa da, modüler tesis genişletilebilir ve çeşitli teknolojik gereksinimlerde gelişen talepleri karşılayacak şekilde uyarlanabilir ve gelecekteki yenilikler için sağlam bir destek sağlar" denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: "Bunlar arasında Hidroflorokarbon (HFC) içermeyen düşük Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) soğutucu akışkanların kullanımı, güneş fotovoltaik (PV) panellerinin entegrasyonu ve düşük karbonlu ve geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı yer alıyor. Ayrıca tesis, güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin kullanımını araştıracak ve mümkün olan yerlerde serbest soğutma kullanımını en üst düzeye çıkaran yüksek verimli adyabatik soğutucular kullanacaktır. Tasarımda ayrıca atık suyun yeniden kullanımına yönelik sistemler ve tesisin karbon ayak izini daha da azaltacak şekilde Hidrolize Bitkisel Yağ (HVO) yakıtıyla çalışabilen jeneratörler de yer alıyor."

ŞİRKET CEO'SU: GURUR DUYUYORUZ

Khazna Veri Merkezleri CEO'su Hassan Alnaqbi, “Türkiye'de merkezinde yapay zekanın yer aldığı gelişmiş bir ekonomi yaratma çabalarını desteklemekten gurur duyuyoruz ve bunun için temel katmanı sağlayabilmeyi umuyoruz. Bu veri merkezinin ülkenin etkileyici ekonomik büyümesine katkıda bulunacağına, inovasyonu teşvik edeceğine ve dijital dönüşümü hızlandıracağına inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

Bu duyuru, BAE ile Türkiye arasında 2023 yılına kadar 50 milyar ABD Dolarını aşan bir dizi mutabakat zaptı ve stratejik anlaşmanın imzalanmasının ardından geldi.

BEA TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ: DERİNLEŞEN BAĞLARIN KANITI



BAE'nin Türkiye Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri ise şunları ekledi: “Khazna Veri Merkezlerinin Türkiye'ye doğru genişlemesi, ülkelerimiz arasındaki derinleşen bağların bir kanıtıdır. Türkiye ile ilişkiler, BAE'nin ortaklıklarını güçlendirme, ilişkilerini genişletme ve her alanda işbirliği köprülerini pekiştirme stratejisi kapsamında büyük önem taşımaktadır.”

