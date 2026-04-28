Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten ayrılıyor

Birleşik Arap Emirlikleri devlet medyasında yapılan açıklamaya göre ülke Petrol İhraç Edenler Örgütü OPEC 'ten ve OPEC+'tan ayrılıyor.

Açıklamada BAE'nin 1 Mayıs tarihinde örgütten ayrılacağı ifade edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı, Hürmüz'deki kısıtlamalar sebebiyle piyasaya büyük etki olmayacağını savunarak “karar için şimdi doğru zaman” ifadelerini kullandı. Bakan, kararın “uzun vadeli stratejik ve ekonomik vizyon çerçevesinde” alındığını söyledi ve "OPEC sorumluluklarımızdan kurtulmuş olmamız bize esneklik sağlayacak. diye konuştu.

Uzmanlara göre bu karar petrol ihraç eden gruplara ve fiili liderleri Suudi Arabistan'a ağır bir darbe vurabilir.