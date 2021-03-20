Birleşik Krallık'ta aşılamada rekor

Birleşik Krallık genelinde yetişkin nüfusun yarısına aşının en az bir dozu yapıldı. Haberi İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock duyurdu. Hancock, "Birleşik Krallık'taki tüm yetişkinlerin yarısını aşıladığımızı söylemekten çok memnunum. Bu büyük bir başarı. Bu çok önemli çünkü aşı, bu salgından çıkış yolumuz." dedi.



Son olarak ikinci kez günlük aşı rekoru kırıldı. Bir günde 711 bin 156 kişiye aşı uygulandı. Birleşik Krallık'ta aşının ilk dozunu olanların sayısı 27 milyona yaklaştı.



Cuma günü Oxford aşısının ilk dozunu yaptıran İngiltere Başbanı Boris Johnson halka da aşı olmaları çağrısında bulunmuştu.



Aşılama sürecine paralel olarak ülkede Covid-19 kaynaklı ölümlerde de düşüşler devam ediyor. Son 24 saatte ülke genelinde 96 kişi yaşamını yitirdi. 5 bin 587 yeni vaka kaydedildi.



İngiltere, Temmuz ayının sonuna kadar tüm yetişkinlere aşı yapmayı hedefliyor.