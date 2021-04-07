Birleşik Krallık’ta bir aşı daha faaliyete geçti: Moderna aşısının ilk dozu uygulandı

Birleşik Krallık’ta yer alan Galler’de ABD merkezli ilaç şirketi Moderna’nın Covid-19 aşısı ilk kez uygulandı.



Birleşik Krallık genelinde uygulamaya geçilen üçüncü Covid-19 aşısı olan Moderna ilk kez ücret almadan bakıcılık yapan 24 yaşındaki Elle Taylor’a uygulanırken, aşı Carmarthen'deki Glangwili Hastanesi’nde uygulandı.



İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Moderna aşısının ilk dozunun Elle Taylor isimli bir kadına uygulandığını bildirdi.



Aşıyı olan Elle Taylor, Birleşik Krallık'ta aşıyı alan ilk kişi olmaktan ötürü "çok heyecanlı ve mutlu" olduğunu söylerken, “Büyükannemin ücretsiz bakıcısıyım, bu yüzden aşıyı olmam çok önemli, böylece ona düzgün ve güvenli bir şekilde bakabilirim” ifadelerini kullandı.



Taylor, "Büyükannem ilk aşı dozunu aldı ve Cumartesi günü ikinci dozunu olacak" derken Birleşik Krallık'ta Moderna aşısı uygulanan ilk kişi olacağını Salı akşamı öğrendiğini söyledi.



İngiltere Küçük İşletme Bakanı Paul Scully, aşının "önümüzdeki birkaç gün içinde" İngiltere’de yaşayan kişiler için piyasaya sürüleceğini söyledi.



GALLER’DE BAŞLANACAĞINI DUYURMUŞTU



Hancock daha önce yaptığı açıklamada, Moderna koronavirüs aşısının dağıtımına Galler’de başlanacağını bildirmiş ve her 5 yetişkinden 3’ünün aşılandığını ve bunun ‘hayat kurtardığını’ belirtmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise 17 milyon doz sipariş edildiğini bildirmişti.