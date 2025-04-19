Birleşik Krallık’ta şiddetli yağış uyarısı: Sarı alarm verildi

İngiliz Meteoroloji Kurumu, Birleşik Krallık’ın bazı bölgelerinde ‘sarı alarm' verildiğini duyurdu.

Birleşik Krallık’ta şiddetli yağış uyarısı: Sarı alarm verildi

İngiliz Meteoroloji Kurumu tarafından dün yapılan açıklamada, ‘uzun süreli yağış dalgası’ uyarısının, bugün ’nin ve Galler’in güneydoğusunda etkili olacağı kaydedildi. Yetkililer, Paskalya tatilinin başladığını vurgulayarak, 75 mm’ye kadar düşebilecek yağışların ulaşımda aksaklıklara neden olabileceğini belirtti.

Açıklamada, yağışların sürüş koşullarını etkileyebileceği ve su baskınlarına yol açabileceği ifade edilerek, bölge sakinleri hava ve yol durumunu kontrol etmeleri konusunda uyarıldı.

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