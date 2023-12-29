Birleşik Krallık’tan Ukrayna’ya 200 hava savunma füzesi

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’daki sivilleri ve altyapıyı Rusya saldırılarından korumak amacıyla Ukrayna’ya yaklaşık 200 hava savunma sistemi gönderildiği belirtildi.

Birleşik Krallık’tan Ukrayna’ya 200 hava savunma füzesi

Rusya’nın bugün 158 füze ve insansız hava aracıyla saldırdığı ’ya batıdan yardım gelmeye devam ediyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sivilleri ve altyapıyı Rusya saldırılarından korumak amacıyla Ukrayna’ya yaklaşık 200 hava savunma sistemi gönderildiği duyuruldu.

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın savunmasını ve Batı’nın kararlılığını test ettiğini belirterek, “Putin zafer kazanabileceğini sanıyor ancak yanılıyor” dedi.

Özgür dünyanın bir araya gelmesi gerektiğini söyleyen Shapps, “Ukrayna için çabaları 2 katına çıkarmamız ve Ukrayna’ya kazanması için gerekenleri sağlamamızın tam zamanı” ifadelerini kullandı.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...