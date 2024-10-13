Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne saldırı krizi: Netanyahu "Lübnan'dan çıkın" dedi

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırılar sonrası çıkan kriz büyüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e seslenerek, UNIFIL askerlerini Lübnan'daki çatışma bölgelerinden tahliye etmesini istedi.

Netanyahu, ordunun BM'den defalarca askerleri tahliye etmesini istediğini söyledi ve bölgedeki varlıklarının onları Hizbullah'ın rehinesi haline getirdiğini öne sürdü.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise İran'ın füze saldırısını kınamaması ve "antisemitik ve İsrail karşıtı" olduğunu iddia ettiği davranışları nedeniyle Guterres'i istenmeyen kişi (persona non grata) olarak gördüklerini yineledi.



Katz 2 Ekim'de yaptığı açıklamada, füze saldırısını “kesin bir dille” kınamadığı için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu.



İran'ın son füze saldırısının ardından bölge İsrail'in misillemesine hazırlanırken, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise X'te yaptığı bir paylaşımda İran'ın halkını ve çıkarlarını savunmak konusunda “kırmızı çizgileri olmadığını” söyledi.

