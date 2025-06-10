Birleşmiş Milletler, çocuk sahibi olmanın önündeki en büyük engelleri açıkladı

Yeni bir Birleşmiş Milletler (BM) raporu, milyonlarca insanın ekonomik engeller ve "cinsiyetçiliğin zehirli karışımı" nedeniyle istedikleri sayıda çocuk sahibi olmalarının engellendiğini ortaya koydu.

BM Nüfus Fonu (UNFPA), ebeveynliğin yüksek maliyeti, iş güvensizliği, pahalı konutlar, dünyanın durumuna ilişkin endişeler ve uygun bir eşin olmaması gibi faktörlerin, insanların çocuk sahibi olmama arzusundan öte, istedikleri ailelere sahip olmalarını engellediğini bildirdi.

UNFPA'nın 2025 Dünya Nüfusunun Durumu raporuna göre insanların çoğu çocuk sahibi olmak istiyor.

Ancak UNFPA İcra Direktörü Dr. Natalia Kanem şunları söylüyor: “Sorun, bireyler ve toplumlar için önemli sonuçları olan arzu değil, seçim eksikliğidir. Gerçek doğurganlık krizi budur ve çözüm, insanların ihtiyaç duyduklarını söyledikleri şeylere yanıt vermekte yatmaktadır: ücretli aile izni, uygun fiyatlı doğurganlık bakımı ve destekleyici eşler.”

YÜZDE 39'U "MALİ KISITLAMALAR" DEDİ

The Guardian gazetesine göre rapor için YouGov tarafından 14 ülkede gerçekleştirilen bir anket, insanların neredeyse 5'te 1'inin, istedikleri aile büyüklüğüne sahip olmadıklarını, 9'da 1'inin istediklerinden daha az çocuk sahibi olacaklarına, yüzde 7'sinin ise daha fazla çocuk sahibi olacaklarına inandıklarını ortaya koydu.

Çocuk sahibi olmanın önündeki en büyük engel ise para olarak belirtildi. İnsanların yüzde 39'u mali kısıtlamaların ya istediklerinden daha az çocuk sahibi olmalarına yol açtığını ya da bunun muhtemel olduğunu söyledi.

KADINLAR EV İÇİNDEKİ EŞİTSİZLİĞİ VURGULADI

Kadınlar erkeklere kıyasla neredeyse iki kat daha fazla oranda ev içi iş bölümünün eşitsizliğinin bir etken olduğunu söylerken, hem erkekler hem de kadınlar iklim değişikliği ve çatışmalar da dahil olmak üzere gelecekle ilgili korkularının aile büyüklüklerini sınırlandırmalarına neden olduğunu belirtti.

Kanem, “Pek çok ülke yaşlanan ve küçülen nüfus, işgücü kıtlığı ve artan sağlık ve emeklilik maliyetleri ile boğuşuyor. Bunlar gerçek kaygılar, ancak bazılarını yanlış sonuçlara götürüyorlar” dedi.

