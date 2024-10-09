Birleşmiş Milletler: Gazze'nin kuzeyinde 400 bin Filistinli mahsur kaldı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'deki son duruma ilişkin açıklama yaptı.



Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail makamlarının, son tahliye emirleriyle, insanları tekrar göç etmeye zorladığına, ancak insanların gidecek güvenli yerlerinin olmadığına dikkat çekti.

Bölgedeki insanların yeniden göçü kabul etmediğini aktaran Lazzarini, "Çünkü Gazze'deki hiçbir yerin güvenli olmadığını çok iyi biliyorlar" dedi.



Ayrıca Gazze'nin kuzeyinde temel ihtiyaçların neredeyse hiç bulunmadığını ve bu nedenle de açlığın yeniden derinleştiğini belirterek, şunları ekledi: "Bu son askeri operasyon aynı zamanda çocuklar için yapılacak olan çocuk felci kampanyasının ikinci aşamasını da tehdit ediyor. Çocuklar her zaman olduğu gibi ilk ve en çok acı çekenler."



Çocukların daha iyisini ve daha iyi bir geleceği hak ettiğini belirten Lazzarini, Gazze'de derhal ateşkes çağrısı yaptı.

CAN KAYBI 42 BİNE DAYANDI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 369'uncu gününde devam ediyor.

İsrail ordusunun dün gece kuzeydeki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda en az dokuz Filistinli yaşamını yitirdi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 42 bini aştı.