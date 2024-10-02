Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Lübnan'da topyekün savaşın yıkıcı sonuçları olacak

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'ın füze saldırıları sonrası yeni bir açıklama yaptı.

Saldırılar sonrası Ortadoğu'da ateşkes çağrısı yapan Guterres, bugün İsrail tarafından "persona non grata" (istenmeyen adam) ilan edildi ve ülkeye girişi yasaklandı.

Guterres, bugün Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, "Ortadoğu'dakı̇ yangın hızla bı̇r cehenneme dönüşüyor" dedi.



Tüm BM personelinin emniyeti ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyleyen Guterres, BM barış gücü askerlerı̇nı̇n yerı̇nde kaldığını, İsraı̇l'ı̇n yer değı̇ştı̇rme talebı̇ne rağmen BM bayrağının dalgalanmaya devam ettı̇ğı̇nı̇ ifade etti.



BM lideri, Lübnan'da topyekûn savaştan kaçınmanın kesı̇nlı̇kle gereklı̇ olduğunu, bunun derı̇n ve yıkıcı sonuçları olacağını belirtirken, İran'ın İsraı̇l'e düzenledı̇ğı̇ füze saldırısını şı̇ddetle kınadı.

Guterres, konuşmasının devamında, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de ateşkesin, rehinelerin serbest bırakılmasının ve Filistinlilere yardımın iletilmesinin zamanı geldi. Lübnan'da çatışmaların durdurulmasının zamanı geldi. Ortadoğu'daki ölümcül kısasa kısas şiddet döngüsü sona ermeli, zaman daraldı."