Birleşmiş Milletler Göç Örgütü'nden maymun çiçeği için 18,5 milyon dolarlık yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) maymun çiçeği için açıklama yaptı.

IOM, Doğu ve Güney Afrika'daki maymun çiçeği (mpox) virüsü salgınından etkilenen insanlara sağlık hizmetleri sağlamak üzere 18,5 milyon dolarlık yardım çağrısında bulundu.



IOM Genel Direktörü Amy Pope, “Mpox'un Doğu, Kuzey ve Güney Afrika'da yayılması, özellikle bu tür krizlerde genellikle göz ardı edilen savunmasız göçmenler, yüksek hareket kabiliyetine sahip nüfuslar ve yerinden edilmiş topluluklar için ciddi bir endişe kaynağıdır” dedi.



Pope açıklamasında, “En yüksek risk altında olanları korumak ve bu salgının bölge üzerindeki etkisini azaltmak için hızla harekete geçmeliyiz” ifadelerini kullandı.