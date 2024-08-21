Birleşmiş Milletler Göç Örgütü'nden maymun çiçeği için 18,5 milyon dolarlık yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü, Afrika'daki maymun çiçeği (mpox) virüsü salgınından etkilenen insanlar için  18,5 milyon dolarlık tıbbi yardım çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Göç Örgütü'nden maymun çiçeği için 18,5 milyon dolarlık yardım çağrısı

'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) maymun çiçeği için açıklama yaptı.

IOM, Doğu ve Güney Afrika'daki maymun çiçeği (mpox) virüsü salgınından etkilenen insanlara sağlık hizmetleri sağlamak üzere 18,5 milyon dolarlık yardım çağrısında bulundu. 

IOM Genel Direktörü Amy Pope, “Mpox'un Doğu, Kuzey ve Güney Afrika'da yayılması, özellikle bu tür krizlerde genellikle göz ardı edilen savunmasız göçmenler, yüksek hareket kabiliyetine sahip nüfuslar ve yerinden edilmiş topluluklar için ciddi bir endişe kaynağıdır” dedi.

Pope açıklamasında, “En yüksek risk altında olanları korumak ve bu salgının bölge üzerindeki etkisini azaltmak için hızla harekete geçmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Dünya alarmda! Maymun çiçeği iki ülkede daha görüldü

Dünya alarmda! Maymun çiçeği iki ülkede daha görüldü

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

DÜNYA HABERLERİ

Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Gazze'de ateşkesi görüştü

Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Gazze'de ateşkesi görüştü

Nafaka ödememek için ilginç yöntem: Kendisini ölmüş gibi gösterdi

Nafaka ödememek için ilginç yöntem: Kendisini ölmüş gibi gösterdi

Blinken'ın ateşkes turunda son durak Katar: "Hiçbir taraf anlaşma çabalarını baltalamamalı"

Blinken'ın ateşkes turunda son durak Katar: "Hiçbir taraf anlaşma çabalarını baltalamamalı"

Demokrat Parti Kongresi'nde ikinci gün: Obama çiftinden Harris'e destek

Demokrat Parti Kongresi'nde ikinci gün: Obama çiftinden Harris'e destek

"Müzakere heyeti, Netanyahu'yu ateşkes anlaşmasını sabote etmekle suçluyor"

"Müzakere heyeti, Netanyahu'yu ateşkes anlaşmasını sabote etmekle suçluyor"

Arjantin'de maymun çiçeği alarmı

Arjantin'de maymun çiçeği alarmı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...