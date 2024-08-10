Birleşmiş Milletler: İsrail sivil ölümlerini açıkça göz ardı etti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi (OHCHR) İsrail'in Gazze'deki El-Tabin okuluna düzenlediği saldırının "yüksek orandaki sivil ölümlerini açıkça göz ardı ederek" gerçekleştirildiğini bildirdi.



OHCHR tarafından yapılan açıklamada, "Bu, BM İnsan Hakları Ofisi'nin 4 Temmuz'dan bu yana kaydettiği, her biri sığınak olarak hizmet veren bir okula yönelik en az 21'inci saldırıdır" denildi.



Bu saldırıların, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 274 kişinin ölümüyle sonuçlandığı kaydedildi.



Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ordusunun sivillerin zarar görmemesi için tüm tedbirlerin alındığına dair açıklamalarına rağmen, nüfusun göçe zorlandığı bölgelerde yerlerinden edilmiş kişilerin barınaklarına yönelik tekrarlanan saldırılar ve siviller üzerindeki tutarlı ve öngörülebilir etki, Uluslararası İnsancıl Hukukun gerektirdiği yükümlülüklere tam olarak uyulmadığını göstermektedir."

İsrail ordusu bu sabah, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı El-Tabin okulunu vurdu.

Saldırıda en az 100 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sivil Savunma sözcüsü Mahmoud Bassal, yerleşkede yaklaşık 6 bin kişinin barındığını, öldürülenlerin arasında en az 11 çocuk ve 6 kadının da yer aldığını söyledi.

BM Filistin özel raportörü Francesca Albanese ise saldırı ile ilgili açıklamasında, "Filistinliler, onları korumadaki kolektif yetersizliğimiz için bizi affetsin" diye konuştu.