Birleşmiş Milletler raporu: Covid-19’un yaşattığı diğer sorunlar Güney Asya'da 228 bin çocuğun ölümüne neden oldu

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan yeni rapora göre, Güney Asya ülkelerinde Covid-19'un kendi oluşturduğu tahribatın yanı sıra diğer hizmetlerde meydana getirdiği sorunların bilançosunun yer aldığı rapor yayınlandı.



Raporda, Covid-19 sırasında özellikle sağlık hizmetlerindeki sorunlar nedeniyle 228 bin çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.



EN FAZLA KADINLAR, ÇOCUKLAR VE ERGENLER ETKİLENDİ



Yaklaşık 1,8 milyar kişinin yaşadığı Afganistan, Nepal, Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Sri Lanka baz alınarak yapılan araştırmada, Covid-19’un meydana getirdiği diğer sorunlardan en fazla kadınların, çocukların ve ergenlik döneminde olanların etkilendiği ortaya çıktı.



Güney Asya şimdiye kadar yaklaşık 13 milyon Covid-19 vakası tespit edilirken 186 binden fazla kişi de virüs kaynaklı olarak hayatını kaybetti.



Bölgede Covid-19 sırasında sıkı karantina tedbirleri uygulanırken ülkelerde hastaneler, eczaneler ve manavlar dışında neredeyse bütün her yer kapatıldı.



‘Güney Asya'da Covid-19 Salgını ve Müdahalesinin Doğrudan ve Dolaylı Etkileri’ adlı raporda Birleşmiş Milletler, hükümet stratejilerinin sağlık hizmetleri, okullar dahil sosyal hizmetler ve ekonomi üzerindeki etkisini inceledi.



İncelenen altı ülkede beslenme yardımlarından aşılamaya kadar hayati önem taşıyan hizmetlerin durdurulması nedeniyle beş yaşın altındaki 228 bin çocuğun hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği belirtildi.



BANGLADEŞ’TE ÇOCUK TEDAVİLERİ YÜZDE 80 DÜŞTÜ



Raporda, yetersiz beslenme tedavisi süren çocuk sayısının Bangladeş ve Nepal'de yüzde 80'den fazla düştüğü belirtilirken Hindistan ve Pakistan'da sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 65 düştüğü belirtildi.



Rapor ayrıca 2020 yılında Hindistan'da çocuk ölümlerinin yüzde 15,4 arttığı ve ülke seviyesindeki en yüksek seviyeye ulaştığı belirtilirken Bangladeş’te de yüzde 13 çocuk ölümü artışı görüldüğü bildirildi.



Sağlık hizmetlerinin kesintiye uğraması sebebiyle diğer hastalıklardan muzdarip olanların da etkilendiği belirtilen raporda, bölge genelinde tüberküloz, sıtma, tifo ve HIV / Aids nedeniyle tedavi edilemeyen gençler arasında 5 bin 943 daha ölüm olacağını öngörüldü.