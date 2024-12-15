Birleşmiş Milletler, rejimin düşmesinin ardından ilk kez Şam'da

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in Sözcüsü Jennifer Fenton, Pedersen'in Şam'a ulaştığını duyurdu.



Pedersen, dün Ürdün'ün Akabe kentinde Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen dışişleri bakanları toplantısına katılmıştı.



Bm temsilcisi, Şam'da gazetecilere yaptığı açıklamada, rejimin devrilmesinin ardından gördükleri değişimin önemine işaret ederek, şunları söyledi: "Elbette bu değişim kendi başına büyük umutlar oluşturuyor, ancak hepimiz önümüzde hala birçok zorluk olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bunu en başından itibaren doğru yürütmemiz gerekiyor. Başından beri tüm Suriyelileri kapsayan siyasi süreci başlatmamız gerektiğini söylüyorum. Bu sürecin açıkça Suriyeliler tarafından yönetilmesi gerekiyor."



Suriye'deki ikinci zorluğun, devlet kurumlarının ayağa kaldırılması ile işler hale getirilmesinin olduğuna işaret eden Pedersen, Suriye'nin çok büyük bir insani krizden geçtiğini ifade ederek, "Bu yüzden ülke içindeki insanlar ve geri dönmek isteyen tüm mülteciler için Suriye'nin daha fazla acil insani yardım aldığından emin olmalıyız. Bu son derece kritik" diye konuştu.



Ülkenin ekonomik toparlanmasıyla ilgili sorular olduğuna da vurgu yapan Pedersen, "Bunun hızla düzelmesini görmemiz gerekiyor. Umarım yaptırımların hızla sona erdiğini görürüz. Böylece Suriye'yi yeniden inşa etmek için gerçekten bir toparlanma görebiliriz" ifadelerini kullandı.

