Birleşmiş Milletler, Ukrayna'nın nükleer santrallerini denetleyecek

Ukrayna, Birleşmiş Milletler (BM) nükleer ajansı tarafından önemli elektrik trafo merkezlerinin denetleneceğini açıkladı.



Ukrayna'nın baş nükleer müfettişi bugün yaptığı açıklamada, Kiev ve BM nükleer ajansı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) uzmanlarının, nükleer santrallerin yanı sıra Ukrayna'nın önemli trafo merkezlerindeki durumu da izlemesi konusunda anlaştıklarını söyledi.



Müfettiş, ülkede tüketilen elektriğin yarısından fazlasının üç nükleer santralde üretildiğini ancak Rusya'nın trafo merkezlerine yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarının santrallerin istikrarlı çalışmasını tehdit ettiğini söyledi.



Yetkililer, “IAEA'nın işlevselliğini ve Ukrayna'daki varlığını genişletmesi, nükleer enerji santrallerinin güvenliği için önemli olan elektrik trafo merkezlerinin de uluslararası izlemeye tabi tutulması konusunda anlaşmaya varıldı” dedi.



İzleme misyonunun, trafo merkezlerinden birine ilk ziyaretinin önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi.



SALDIRILAR ÖNLENEBİLİR



Ukraynalı yetkililerin, denetçilerin varlığının trafo merkezlerine yönelik saldırıları önleyeceğini umdukları aktarıldı.



IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi şu anda Ukrayna'da bulunuyor ve Rusya'nın Şubat 2022'deki işgalinden kısa bir süre sonra Rus güçleri tarafından ele geçirilen Zaporijya nükleer santralini ziyaret etti.



Ukrayna'nın enerji altyapısı son aylarda artan Rus füze ve insansız hava aracı saldırılarına maruz kalmıştı. Yetkililer, ülkenin üretim kapasitesinin yaklaşık yarısını kaybettiğini ve artık esas olarak nükleer enerjiye dayandığını ifade etti.



Sivilleri hedef aldığını reddeden Moskova, Ukrayna'nın enerji sistemine zarar vermenin meşru bir askeri hedef olduğunu söylüyor.



ÜNİTELERİN BAĞLANTISI KESİLDİ



Ukrayna'nın IAEA nezdindeki misyonu geçen hafta yaptığı açıklamada, ağustos ayının sonlarında Rusya'nın insansız hava aracı ve füze saldırısı sonucunda Ukrayna'nın bazı nükleer güç ünitelerinin şebekeyle bağlantısını kesmek zorunda kaldığını, bunun da nükleer enerji sektörü için risk oluşturduğunu belirtti.



Saldırıda enerji tesislerindeki aktifliğin sekteye uğratılmasının amaçlandığı belirtildi.



Yetkililer, “Rusya, nükleer enerji santrallerini doğrudan vurmasa da, enerji altyapı tesislerine saldırılar düzenleyerek bu tesislerin güvenli bir şekilde çalışmasını tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.



Saldırı sonucunda 26 Ağustos'ta Ukrayna'nın batısındaki Rivne nükleer santralinin dört güç ünitesinden üçünün ve Güney Ukrayna nükleer santralinin üçüncü güç ünitesinin şebekeyle bağlantısı kesildi.