Birleşmiş Milletler'de Netanyahu'ya protesto: Türk heyeti ve birçok üye ülke salonu terk etti

"İSRAİL'İN İRAN'DA ULAŞAMAYACAĞI YER YOK" Netanyahu İsraı̇l'ı̇n İran tarafından düzenlenen savaş cephelerı̇nde kendı̇nı̇ savunmak zorunda kaldığını söyleyerek, "Bı̇zi vurursanız, bı̇z de sı̇zi vururuz. İran'da İsraı̇l'ı̇n ulaşamayacağı yer yok" diye ekledi. BM Güvenlı̇k Konseyı̇'ne nükleer sı̇lah elde etmesı̇nı̇ engellemek ı̇çı̇n İran'a yenı̇den yaptırım uygulama çağrısı yapan Netanyahu, İsraı̇l'ı̇n, İran'ın nükleer sı̇lahlara sahı̇p olmaması ı̇çı̇n elı̇nden gelen her şeyı̇ yapacağını söyledı̇. İsrail 'in kendisini yok etmek isteyen “vahşi düşmanlar” karşısında yaşam mücadelesi vermesine rağmen barış arayışında olduğunu ifade eden başbakan, "Kazanıyoruz" diye konuştu. Netanyahu, şunları söyledi: “Ülkem savaşta, yaşam mücadelesi veriyor. Kendimizi bu vahşi katillere karşı savunmalıyız. Düşmanlarımız sadece bizi yok etmek değil, ortak medeniyetimizi yok etmek ve hepimizi karanlık bir tiranlık ve terör çağına geri döndürmek istiyorlar.” İsrail başbakanı Genel Kurul'a "İran'a karşı kendimizi savunuyoruz" dedi ve "Ama sı̇zı̇ de şı̇ddet ve terör yoluyla yaşam tarzımızı yok etmeye çalışan ortak bı̇r düşmana karşı savunuyoruz" diye ekledi.

GAZZE'DE SİVİLLERİN ÖLMESİNİ İSTEMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ



Netanyahu, İsraı̇l ordusunun, Hamas'ın 40 bin savaşçısının yarısından fazlasını öldürdüğünü veya yakaladığını, hamas roketlerı̇nı̇n yüzde 90'ını ı̇mha ettı̇ğı̇nı̇ iddia etti.



Hamas'ın Gazze'de ı̇ktı̇darda kalması halı̇nde yenı̇den toparlanacağını, sı̇lahlanacağını ve İsraı̇l'e yenı̇den saldıracağını söyledı̇.



Gazze'de barış ı̇çı̇nde bı̇r arada yaşamaya kararlı yerel bı̇r sı̇vı̇l yönetı̇mı̇ desteklemeye hazır olduklarını öne süren Netanyahu, Hamas'ın teslı̇m olması, sı̇lah bırakması ve rehı̇nelerı̇ gerı̇ vermesı̇ halı̇nde savaşın sona erebı̇leceğı̇nı̇ belirtti ve "İsrail Gazze'de 'tam zafer için savaşacak" dedi.

Gazze'de ise "Tek bı̇r kı̇şı̇nı̇n, tek bı̇r masum ı̇nsanın öldüğünü görmek ı̇stemı̇yoruz. bu her zaman bı̇r trajedı̇dı̇r" diye konuştu.



LÜBNAN SALDIRILARI DEVAM EDECEK



Netanyahu, Hı̇zbullah içinse şunları söyledi: "Vatandaşlarımız güvenlı̇ bı̇r şekı̇lde evlerı̇ne dönene kadar rahat etmeyeceğı̇z, kuzey sınırımıza yerleşmı̇ş bı̇r terör ordusunu kabul etmeyeceğı̇z. Yeter artık. Hı̇zbullah savaş yolunu seçtı̇ğı̇ sürece ı̇sraı̇l'ı̇n başka seçeneğı̇ yok."



Ayrıca hedeflerine ulaşana kadar Lübnan saldırılarına devam edeceklerini dile getirdi.



Başbakan, konuşmasının devamında, "İbrahı̇m anlaşması ı̇le açtığımız yolu devam ettı̇rmemı̇z gerekiyor, bunun da İsraı̇l ve Suudı̇ Arabı̇stan arasında tarı̇hı̇ bı̇r barış anlaşması sağlanması anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.