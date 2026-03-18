Birleşmiş Milletler'den açlık uyarısı. "Savaş uzarsa sayı artacak"

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı savala birlikte artan risklerin, enerji, yakıt ve gübre maliyetlerini artırdığını belirtti. Krizin Ortadoğu'nun ötesinde açlığı derinleştirdiğini vurguladı.

Açıklamada, bunun akut gıda güvensizliği yaşayan insan sayısını 363 milyona çıkarabileceği ve 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra yaşanan açlık seviyelerini aşabileceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Gıda Programı'ndan yapılan değerlendirmede Sahra Altı Afrika ve Asya ülkelerinin, çatışmanın sonuçlarından en çok etkilenecek ülkeler olduğu ifade edildi.

YARDIM HATLARI AKSADI

ABD ve İsrail saldırılarının ardından İran’a yönelik insani yardım tedarik yollarının ciddi şekilde sekteye uğradığı bildirildi. Kurum, kronik gıda güvensizliği yaşayan ülkelere yapılan yardımların geciktiğini ya da tamamen engellendiğini, bunun da milyonlarca insanın durumunu daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Artan yakıt fiyatları ve yükselen gıda maliyetleri, birçok bölgede zaten kırılgan durumda olan topluluklar üzerinde ek baskı oluşturuyor.

LÜBNAN VE GAZZE'DE TABLO AĞIRLAŞIYOR

Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 1 milyon kişi yerinden edilirken, yetkililer acil nakit destek programları başlattı.

Gazze Şeridi’nde Ekim ayında sağlanan ateşkes sonrası bazı sınır kapıları yeniden açılsa da, gıda fiyatlarının yüksek seyretmesi temel ihtiyaçlara erişimi kısıtlamaya devam ediyor.