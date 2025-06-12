Birleşmiş Milletler'den İran'a karşı nükleer karar: Tahran karşı hamle yapacak

Ortadoğu'da nükleer gerilimi büyürken Birleşmiş Milletler'in (BM) Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) İran için kararını duyurdu.

Ajans, 20 yılın ardından ilk defa İran'ın nükleer silahlanmaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmediğine karar verdi.

Kamuya kapalı gerçekleştirilen ve 35 ülkenin temsilcisinin bulunduğu kurulun aldığı kararı diplomatlar aktardı.



Reuters'in incelediği karar belgesinde, "(Kurul), İran'ın 2019'dan beri açıklamadığı birçok yerde bulunan, Ajans'a bildirmediği nükleer madde ve nükleer faliyetlerine dair tam ve zamanında iş birliği sağlamayarak yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve Ajans ile yapılan Güvenlik Tedbirleri Anlaşması kapsamındaki yükümlülükleri karşılamadığını tespit etmiştir" denildi.



Diplomatlar karar için 19 temsilcinin lehte ve 3 temsilcinin aleyhte oy kullandığını söylerken, 11 temsilcinin oylamaya katılmadığını söyledi



İran, devlet kanalında yayımlanan açıklamada, IAEA kararının teknik veya yasal bir dayanağı olmadığını ve bu "siyasi karara" karşı yanıt vermekten başka seçeneği olmadığını söyleyerek, güvenli bir bölgede yeni bir uranyum zenginleştirme tesisi kuracağını açıkladı.

Tahran yönetimi, Fordow nükleer tesisindeki santrifüjlerin yenilenmesi de dâhil olmak üzere karşı önlemler alındığını duyurdu.