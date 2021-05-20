Birleşmiş Milletler'den İsrail açıklaması

İHA 20.05.2021 - 17:19 | Son Güncelleme : 20.05.2021 - 17:21
Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında açıklama yaptı.
Bozkır açıklamasında, "İsrail orantısız güç kullandığı saldırıları ile uluslararası hukuka aykırı hareket etti" ifadelerine yer verdi.
İSRAİL MAHKEMELERİ BÖLGEDE YETKİSİZ
"İsrail, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlileri evlerinden çıkararak da uluslararası ceza hukukuna aykırı davrandı" diyen Bozkır, "İsrail mahkemelerinin bu bölgelerde yetkisi yok" dedi.