Birleşmiş Milletler'den maymun çiçeği virüsü için dayanışma çağrısı

Birlşmiş Milletler (BM) maymun çiçeği virüsü (mpox, M çiçeği) hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Halk Sağlığı Şefi Allen Maina, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında konuştu.

Afrika'daki mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler için M çiçeği virüsünün etkisinden endişe duyduklarını kaydeden Maina, bununla mücadele noktasında uluslararası dayanışma çağrısında bulundu.



Maina, "Acil destek verilmezse, yakın zamanda ilan edilen M çiçeği salgınının Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Afrika'da diğer etkilenen ülkelerdeki mülteciler ve yerinden edilmiş topluluklar için yıkıcı olabileceği konusunda uyarıyoruz" dedi.



Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu kentinin M çiçeği virüsünden en çok etkilenen bölgelerden biri olduğunu söyleyen Maina, mülteci nüfusu arasında en az 42 şüpheli vakanın tespit edildiğini belirtti.



Maina, Kongo ve Ruanda'daki mülteci nüfusları arasında da doğrulanmış şüpheli vakalar kaydedildiğini bildirdi. Maina şunları ekledi: ''Bu bölgelerde virüs, onlarca yıllık çatışma, zorla yerinden edilme, korkunç insan hakları ihlalleri ve uluslararası yardım eksikliği nedeniyle harap olmuş bir nüfus için zaten imkansızlıkların yaşandığı durumu daha da kötüleştirmekle tehdit ediyor."

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 18 binden fazla M çiçeği virüsü vakası görüldüğü ve şu ana kadar 615 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini hatırlatan Maina, komşu ülkelerde 220'yi aşkın virüsün yeni türü olan "klad 1b" vakası görüldüğünü de bildirdi.

Öte yandan İspanya sağlık Bakanlığı, Afrı̇ka'dakı̇ salgınla mücadele ı̇çı̇n 500 bin doz mpox aşısı bağışlayacağını duyurdu.

ÖZEL BİR TEDAVİSİ YOK

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.



İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ile 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.



Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.



DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.