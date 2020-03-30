Birleşmiş Milletler'in 100 çalışanında Corona virüs tespit edildi

Birleşmiş Milletler (BM), 100 personelinin yeni tip Corona virüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Anadolu Ajansı 30.03.2020 - 20:07

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, telekonferans yoluyla yaptığı günlük basın brifinginde, dünya genelindeki tüm ofislerinde şimdiye kadar 100 BM personelinde Covid-19 tespit edildiğini söyledi.

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