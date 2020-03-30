Birleşmiş Milletler'in 100 çalışanında Corona virüs tespit edildi
Birleşmiş Milletler (BM), 100 personelinin yeni tip Corona virüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.
Abone ol
Paylaş
Anadolu Ajansı 30.03.2020 - 20:07
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, telekonferans yoluyla yaptığı günlük basın brifinginde, dünya genelindeki tüm ofislerinde şimdiye kadar 100 BM personelinde Covid-19 tespit edildiğini söyledi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.