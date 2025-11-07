Birmingham'da İsrail isyanı: Futboldan men edin
07.11.2025 03:30
Anadolu Ajansı
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi Villa Park Stadı önünde toplanan binlerce kişi, İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesini istedi.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Aston Villa-Maccabi Tel Aviv maçının oynandığı İngiltere'nin Birmingham kentinde binlerce kişi Gazze'de uyguladığı soykırım nedeniyle İsrail'i protesto etti,
Filistin Dayanışma Kampanyası, Savaşı Durdur Koalisyonu, Britanya Müslümanlar Derneği, Al-Aqsa Dostları, Keşmir Dayanışma Kampanyası ve Britanya'daki Filistin Forumu'nun düzenlediği protestoya katılanlar Villa Park Stadı'nın önünde toplandı. "Özgür Filistin" sloganı atan ve stadın önüne dev Filistin bayrağı açan göstericiler, İsrail'in uluslararası futbol karşılaşmalarından men edilmesini istedi.
Maccabi Tel Aviv taraftarlarının Aston Villa maçında tribüne alınmaması kararına destek veren ve gösteride konuşma yapan Birmingham Bağımsız Milletvekili Ayoub Khan, West Midlands Polisi'ne teşekkür etti. Ayoub Khan "Gazze'de 800'den fazla sporcu öldürüldü, bunların 350'den fazlası futbolcuydu. Süleyman el-Ubeyd, yemek sırasında beklerken öldürüldü. Rusya'yı, Güney Afrika'yı men edebiliyorsanız, doğru ahlaki duruş İsrail takımlarının katılımını da yasaklamaktır. Çünkü onlar şu anda soykırımdan sorumlular." diye konuştu.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Stat ve çevresinde herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için 700 polis görevlendirildi. Stat çevresi uçuşa yasak bölge ilan edilirken West Midlands Polisi (WMP), maç öncesi yaşanan gerilimde 6 kişinin göz altına alındığını açıkladı. Açıklamaya göre, ırkçı nitelikli kamu düzeni ihlali suçlamasıyla üç kişi, yüz maskesini çıkarma emrine uymadığı için 21 yaşındaki bir erkek, dağılma emrine uymadığı için 17 yaşındaki bir erkek ve huzuru bozduğu gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Birleşik Krallık'ta yapılan 2021 sayımına göre 1,1 milyon olan Birmingham nüfusunun yüzde 30'unu Müslümanlar oluşturuyor. Maçın oynandığı Villa Park çevresindeki Aston Park bölgesinde ise nüfusun %70,2'si Müslüman.