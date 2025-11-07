Birmingham'da İsrail isyanı: Futboldan men edin

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Stat ve çevresinde herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için 700 polis görevlendirildi. Stat çevresi uçuşa yasak bölge ilan edilirken West Midlands Polisi (WMP), maç öncesi yaşanan gerilimde 6 kişinin göz altına alındığını açıkladı. Açıklamaya göre, ırkçı nitelikli kamu düzeni ihlali suçlamasıyla üç kişi, yüz maskesini çıkarma emrine uymadığı için 21 yaşındaki bir erkek, dağılma emrine uymadığı için 17 yaşındaki bir erkek ve huzuru bozduğu gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Birleşik Krallık'ta yapılan 2021 sayımına göre 1,1 milyon olan Birmingham nüfusunun yüzde 30'unu Müslümanlar oluşturuyor. Maçın oynandığı Villa Park çevresindeki Aston Park bölgesinde ise nüfusun %70,2'si Müslüman.