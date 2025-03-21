Bisikletle dünyayı gezerek depresyonu atlattı: "Artık vahşi bir kurtum"

66 yaşındaki Çinli Li Dongju, bisikletiyle dünya turuna çıkarak hayatını değiştirdi. 50’lerinin sonunda başladığı macerasında, üç kıtada 12 ülkeyi tek başına gezen Li, uzun yolculuklarının kendisini özgürleştirdiğini ve korkusuz, bağımsız bir insan haline getirdiğini söylüyor.



DEPRESYONLA MÜCADELE



CNN'de yer alan habere göre, 2005'te boşandıktan sonra depresyona giren Li, çözümü bisikletle tek başına seyahate çıkmakta buldu. "Bisikletle seyahate çıkmadan önce büyük ölçüde başkalarına bağımlıydım. Kendimi kuyuda mahsur kalmış bir kurbağa gibi hissediyordum. Şimdiyse vahşi bir kurdum, özgürüm, korkusuzum ve bağımsızım" diye konuştu.



MADDİ ZORLUKLAR VE İLK ADIMLAR



2002 yılında devlete ait bir tekstil fabrikasında işten çıkarıldıktan sonra, ayda 3 bin yuan (yaklaşık 15 bin 800 TL) emekli maaşıyla geçinmeye başlayan Li, bisikletle seyahate başlamak için öncelikle bir kask aldı ve ardından oğlu ona katlanabilir bir dağ bisikleti hediye etti. Başlangıçta "dünyanın çatısı" olarak bilinen Tibet'e gitmeyi hayal etti, ancak maddi zorluklar nedeniyle bir yıl boyunca temizlikçilik yaparak para biriktirdi.



Güneydoğu Asya'ya yapmayı hayal ettiği yolculuk için gerekli parayı biriktirdikten sonra, internetten tanıştığı iki deneyimli bisikletçiyle yola çıktı.

Bisikletle seyahat etmeye alışmak için 2015 yılında, Çin’in güneydoğusundaki Hainan’dan batıdaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne kadar uzun bir yolculuk yaptı. Seyahatlerinde kaniş cinsi köpeği Şili de ona eşlik etti. Bu deneyimin ardından daha uzun seyahatler yapmaya hazır olduğunu fark etti.



YENİ HEDEF: 100 ÜLKE



Li, 2019’da Avrupa’da altı ülkeyi bisikletle gezdi ve Avustralya'da yangınları önlemesine yardımcı oldu. Seyahati sırasında karşılaştığı olumsuz deneyimlere rağmen, hedefine ulaşmak konusunda kararlı: "Hedefim en az 100 ülkeyi ziyaret etmek. Seyahat bir uyuşturucu gibi, bir kez tadına baktınız mı, bir daha bırakamıyorsunuz."



Çin’de son yıllarda nüfusun azalması ve yaşlanması nedeniyle, hükümet 2027’ye kadar yaşlıların daha rahat seyahat edebilmesi için kapsamlı bir turistik tren ağı hazırlamayı planlıyor. Li’nin maceraları, bu büyüyen "gümüş gezginler" grubunun bir parçası olarak, yaşlıların seyahate olan ilgisini gösteriyor.



Li'nin seyahatleri, yalnızca onun hayatını değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda dünyadaki yaşlı bireylerin seyahat etmeye olan ilgisini artırdı.