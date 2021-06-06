Bitcoin ulusal para ilan edilebilir

Orta Amerika ülkesi El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin'i ulusal para olarak kabul etmek için Kongre'ye bir yasa tasarısı sunacağını açıkladı.

Başkan Bukele, "Bitcoin 2021" konferansına yolladığı video mesajda, yasa tasarısıyla yurt dışında yaşayan El Salvadorluların ülkeye para göndermesinde büyük kolaylık sağlanacağını söyledi.

PİYASA DEĞERİNİ AÇIKLADI

Yeni iş kollarının doğmasının önünün açılacağını söyleyen, Bukele Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu an piyasadaki Bitcoin'in değerinin 680 milyar dolar olduğunu ifade etti.

YÜZDE 1'İ YÜZDE 25 ARTIŞ SAĞLAR

Başkan, bu paranın yalnızca yüzde 1'i bile El salvador'a yatırım olarak gelse, bunun ülkenin Gayri Safi Milli Hasılası'nı yüzde 25 artıracağını kaydetti.

Yasa tasarısı kabul edildiği takdirde ülkenin mevcut ulusal para birimi olan doların yanı sıra, Bitcoin de resmen kullanılabilecek.