Biyolojik ailesini yıllar sonra buldu: "Kayıp ikiz ben miyim?"

ABD Texas’ta yaşayan Marsha, bir tanıdığının gönderdiği bu e-postada, Çin'de ikiz kardeşi küçük yaşta elinden alınan bir kızın röportajını okuduğunda, kızın yaşadığı bölge ve fiziksel özelliklerinin evlatlık edindiği Esther'le örtüştüğünün farkına vardı.

Marsha ve eşi Al, 1999 ve 2002 yıllarında iki Çinli kız çocuğu evlat edinmişti. Esther’in belgelerinde “yetim ve terk edilmiş” olduğu yazıyordu. Ancak haberde yer alan detaylar, özellikle çocuğun kulak memesinde küçük bir çıkıntı olduğuna dair bilgi Marsha’nın şüphelerini güçlendirdi.

ZORLANA ALINARAK EVLATLIK VERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI



Esther’in doğduğu yer olan Shaoyang’daki bir köyde yaşayan çiftin ikiz kızlarından birinin zorla alınarak yurt dışına evlatlık verildiği ortaya çıktı. Diğer ikiz, Shuangjie, ailesiyle yaşamaya devam etmişti.

Haberi yazan gazeteci, bu olayı araştırarak Shaoyang yetimhanesinden evlat edinilen çocukların fotoğraflarını toplamış ve Çin’deki aileye göstermişti. Aile, Esther’in fotoğraflarını hemen tanıdı.

"GERÇEKTEN BEN MİYİM O KIZ?"



Marsha, ilk başta bu bilgiyi gizlemeye çalıştı. Ancak kısa sürede Esther şüphelendi ve annesinin bilgisayarından makaleye ulaştı. Ardından annesine, “Gerçekten ben miyim o ikiz?” diye sordu ve annesiyle açıkça konuştu. Böylece, Esther dokuz yaşında geçmişine dair sarsıcı bir gerçekle yüzleşti: Bir zamanlar Çin’deki biyolojik ailesiyle birlikte yaşayan bir çocukken, zorla alınmış ve başka bir kıtaya evlatlık verilmişti.



Bu gelişme Esther’in kimlik algısını sarstı. Sadece Çinli bir evlatlık değil, geçmişi olan bir çocuk olduğunu fark etti. Teksas’ta büyüyen ve toplumda zaten dikkat çeken iki Asyalı kızdan biri olarak, kendisini daha da izole hissetmeye başladı. Annesi Marsha, güvenlik endişesiyle evin etrafına çit çektirdi, perdeler daima kapalı tutuldu. Esther’in ablası Victoria da kardeşi için endişeliydi ve onu artık sadece “E” harfiyle çağırmaya başladı.



Esther’in biyolojik ailesi, kızlarının hayatta ve iyi olduğunu öğrendi ama kendisiyle iletişim kurmalarına izin verilmedi.