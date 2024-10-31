Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman? 2024 Black Friday tarihi

2024 Black Friday indirimleri için geri sayım başladı. ABD'de her yıl Şükran Günü'nde sonraki ilk cuma başlayan Black Friday indirimlerinin bu yıl hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Peki, 2024 Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman?



2024 BLACK FRİDAY NE ZAMAN?



Black Friday olarak bilinen indirim günleri her sene Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk geliyor.



Buna göre; Bu yıl Black Friday indirimleri, 29 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Bu tarihin yer aldığı hafta ve sonrasında indirim kampanyaları olacak.

