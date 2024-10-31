Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman? 2024 Black Friday tarihi
Black Friday yani Kara Cuma indirimlerinin ne zaman başlayacağı, yüz binlerce alışveriş tutkunu tarafından merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi 2024 Black Friday indirimlerinde de birçok kişi uzun zamandır almayı istedikleri ürünlerin indirime girmesini bekleyecek. Peki, 2024 Black Friday ne zaman?
2024 Black Friday indirimleri için geri sayım başladı. ABD'de her yıl Şükran Günü'nde sonraki ilk cuma başlayan Black Friday indirimlerinin bu yıl hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Peki, 2024 Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman?
2024 BLACK FRİDAY NE ZAMAN?
Black Friday olarak bilinen indirim günleri her sene Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk geliyor.
Buna göre; Bu yıl Black Friday indirimleri, 29 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Bu tarihin yer aldığı hafta ve sonrasında indirim kampanyaları olacak.
BLACK FRİDAY NEDİR?
Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir.
Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz.
Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.
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