Black Friday (Kara Cuma) ne zaman? (2024 Black Friday indirimleri)

Black Friday bir diğer adıyla Kara Cuma indirimleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Alışveriş tutkunları tarafından her yıl heyecanla beklenen Black Friday indirimleri için birçok mağazada yine fırsat indirimleri yer alacak. Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte Black Friday indirimleri için artık kısa bir zaman kaldı. Peki, 2024 Black Friday indirimleri ne zaman?

Black Friday (Kara Cuma) ne zaman? (2024 Black Friday indirimleri)

2024 indirimleri için geri sayım başladı. Kıyafet, elektronik ürünler ve daha birçok farklı kategoride mağazalar her yıl Black Friday indirimi düzenliyor. tutkunları, Black Friday günlerinde uygun fiyatlarla alışveriş fırsatı yakalayabiliyor. Birçok ünlü marka bu güne özel fırsat indirimleri uyguluyor. Peki, 2024 Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman?

BLACK FRİDAY 2024 NE ZAMAN?

Black Friday olarak bilinen indirim günleri her sene Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk geliyor.

Buna göre; Bu yıl Black Friday indirimleri, 29 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Bu tarihin yer aldığı hafta ve sonrasında indirim kampanyaları olacak.

Black Friday (Kara Cuma) ne zaman? (2024 Black Friday indirimleri) - 1

BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Black friday indirimleri genellikle 24 saat sürmektedir. Ancak yaşanan yoğunluklar ve artan talep nedeniyle birçok mağaza da kampanya süresi uzuyor ve indirimler 3-4 gün boyunca devam edebiliyor.

BLACK FRİDAY NEDİR?

, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel sezonunun başlangıcı kabul edilir.

Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz.

Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

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