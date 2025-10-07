Blair planı sızdı: Gazze'yi yönetecek ekip

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze'de barış planını çerçevesinde Hamas ile İsrail heyetleri Mısır'da görüşmelere başladı. Şarm el Şeyh kentindeki görüşmeler, Katarlı ve Mısırlı temsilcilerin arabuluculuğunda dolaylı olarak yürütülüyor.

İlk etapta ateşkes ve rehine takası ile İsrail ordusunun bölgeden çekilmesine ilişkin müzakereler başlamışken; Trump planında yer alan Gazze'nin yönetimini geçici olarak üstlenecek teknokratlardan oluşacak Filistin komitesine ilişkin iddialar da gündemden düşmüyor.



BLAİR PLANINDA 4 İSİM

Haaretz gazetesinin haberine göre eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in hazırladığı "Gazze Uluslararası Geçiş Yönetimi" taslağında dört isim öne çıktı. Geçiş yönetiminde yer alacak isimlerden biri İbrahim Anlaşmaları Barış Enstitüsü'nün CEO’su, İsrail destekçisi Aryeh Lightstone. Bir diğeri Mısırlı milyarder iş insanı Negip Seviris. Yahudi Amerikalı milyarder Marc Rowan ve Birleşmiş Milletler'in eski Ortadoğu özel temsilcisi Hollandalı Sigrid Kaag ise Blair'in ekibindeki diğer isimler.



"İKİNCİ MANDA YÖNETİMİ"

4 kişilik ekipteki Filistin'e en yakın ismin eşi Filistinli olan Hollandalı siyasetçi Sigrid Kah olduğu belirtiliyor. Trump'ın Gazze'nin başına Tony Blair'i düşünmesi, "Filistin'de ikinci İngiliz Manda yönetimi" eleştirilerine neden olmuştu.



TRUMP: GÖRÜŞMELER İYİ GİDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi içeren 20 maddelik bir plan açıklamıştı. Hamas 3 Ekim'de Trump'ın Gazze planındaki esir takasını kabul ettiğini ancak diğer bazı maddeleri müzakereye hazır olduklarını duyurmuştu.

Hamas ve İsrail heyetleri, esir takasını görüşmek üzere Şarm eş-Şeyh'te dolaylı müzakerelere dün başlamıştı.

ABD Başkanı, devam eden görüşmelerin iyi gittiğini belirterek "Bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum, evet, eminim bu anlaşmayı yapacağız." dedi. Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerin çok önemli katkılar yaptığına işaret ederek, "Herkes bizim tarafımızda." diye konuşan Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile görüştüm. O harika ve çok güçlü biri. (Gazze'de) Bu anlaşmanın gerçekleşmesi için çok büyük çaba sarf ediyor. Hamas da ona büyük saygı duyuyor." ifadesini kullandı.